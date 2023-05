Punti di raccolta Ikea negli store Tesco: siglato l’accordo

Pare che Ikea e Tesco abbiano siglato una collaborazione che prevede la presenza di punti di raccolta Ikea nei supermercati Tesco in Irlanda

Pare che sia stato siglato un accordo tra Ikea e Tesco per offrire nuovi punti di raccolta degli ordini in Irlanda per facilitare l'esperienza di acquisto dei consumatori. Il servizio, chiamato Collect New You sarà attivato in tre sedi dove i clienti potranno ritirare i loro ordini Ikea nei parcheggi Tesco selezionati e sarà poi ampliato in altri contesti. Si tratta al momento di un progetto pilota che avrà una durata semestrale e che si concluderà quindi entro la fine dell'anno.

Stando a quanti riporta il giornale Breaking News, il servizio avrà il costo di 15 euro per ordini inferiori a 200 euro e sarà gratuito per ordini superiori a tale importo. Alle prime tre sedi si aggiungeranno le seguenti: Limerick, Galway, Cork, Waterford, Tipperary e Wexford.

"Collaborare con Tesco per testare e testare servizi di raccolta convenienti, accessibili e convenienti in luoghi chiave in Irlanda è una vera fonte di orgoglio per noi" dichiara Martyn Allan, responsabile del mercato irlandese di Ikea.