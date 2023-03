Ikea Xs store: il primo in Italia apre a Roma tra aeroporto e città

La nuova formula Xs store Ikea tutta su un piano con planning center unico per consulenza d’arredo. 5.000 mq di esposizione circolare e 2.400 prodotti

Apre a Roma per la prima volta in Italia un Xs store Ikea. Il formato è di 9.000 metri quadri all’intero del Centro Commerciale The WOW Side. Si inserisce in un territorio tra aeroporto, litorale e città con un vastissimo bacino di utenza.

Centinaia i romani in fila per entrare nello store stamattina a dimostrazione dell’affezione per Ikea, presente nella Capitale dal 2000 e sempre in ascesa. Il nuovo Xs store si aggiunge ai due grandi punti vendita tradizionali ad Anagnina e Porta di Roma, il Pop Up Store di Piazza San Silvestro e il planning studio di Gregorio VII. La piazza di Roma diventa, con questa inaugurazione, sempre più importante come ha fatto osservare Asunta Enrile, country manager Ikea Italia: “A questa inaugurazione odierna -ha anticipato- si accompagneranno nuove aperture a breve tempo, sono infatti attesi entro sei mesi due Plan& Order Point a Roma, dove poter usufruire della consulenza personalizzata di veri esperti”.

Più piccolo di uno store tradizionale ha in sé tutta l’essenza di Ikea ed è quindi diviso per sezioni di arredo (camera da letto, cucina, soggiorno, bambini, bagno, ufficio, accessori). Marica Paterlini, responsabile Xs store Ikea Fiumicino si trova di fronte a un impegno importante con un lavoro che è partito un anno e mezzo fa per arrivare al taglio del nastro odierno. L’Xs store di Roma è infatti il primo in Italia e il settimo nel mondo. “Il negozio che nasce oggi -dichiara Marica Paterlini- è un pochino più piccolo di quelli cui siamo abituati, ma non manca nulla: è tutto su un piano, dei 9000 metri quadri 5000 sono commerciali e vi sono occupate 100 persone. E’ un luogo dove i nostri clienti potranno lasciarsi ispirare per tutte le soluzioni di arredo in tutte le aree della casa”. Alto, come sempre, il focus sulle famiglie, come vuole il marchio.

Assortimento Xs store Ikea

In questo negozio ci sarà la possibilità di acquistare più di 2.400 articoli e poter ordinare tutto l’assortimento Ikea lasciando ai clienti la possibilità di scegliere il metodo in cui vogliono ricevere la merce: a casa, nei punti di ritiro, al negozio.

Altro aspetto distintivo dell’Xs Ikea lo troviamo nell’unica planning area, dove si potranno progettare tutte le aree della casa assieme ai co-worker Ikea che potranno dare qui una consulenza d’arredo a 360 gradi.

Struttura interna

All’ingresso dell’Xs store si trova lo Swedish Deli, luogo dove gustare o acquistare i sapori della cucina svedese, da consumare in loco, ma anche da asporto. Qui si aggiunge, solo nel Xs store di Roma, l’area caffè, immancabile in Italia. Spazio anche l’Angolo della Circolarità per i clienti che vogliono dare una seconda vita agli articoli Ikea, indispensabile per un utenza così vasta.