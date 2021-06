Refit artistico con Canova per Elena Mirò a Milano

Lo scultore Canova rivisitato con i canoni dell'arte contemporanea è l'elemento inserito in vetrina per il rinnovato negozio di Elena Mirò a Milano, in Via Dante, 4. Location prestigiosa, che il refit intende valorizzare a partire proprio dalla storia dell'edificio, ottocentesco, vicino al Piccolo Teatro, caratterizzato da ampie vetrine incorniciate dalla pietra.

Canova ed Elena Mirò a Milano

Perché proprio una statua del Canova? L'installazione rappresenta il percorso di trasformazione del brand: si tratta infatti di una riproduzione della statua di Hebe (Canova scolpì diverse statue di Hebe, una si trova anche al GAM a Milano), la figlia di Zeus e di Era, dea ancella considerata un'ode all'armonia. L'elemento moderno è una colata di vernice magenta.

La statua si trova al piano terreno, la boutique ha due piani, e completa un arredamento in pietra, legno e tessuto, tipicamente italiani.

Oltre a Hera, il negozio accoglie anche la riproduzione della Venere Italica di Canova, icona della bellezza secondo i canoni classici, una allusione a un concetto di bellezza che vede protagoniste tutte le donne senza preclusioni.

Lo store si rivolge a tutte le donne e propone abbigliamento pensato per esaltarne la bellezza, grazie a una cura estrema nella vestibilità.

La location in centro, vicino a Cordusio a Milano, è perfettamente in linea con il target del brand, e presidia una zona commerciale ad elevata pedonabilità.