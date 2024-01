Retail & hospitality: con Scontrino Smart Epson, il digitale vale come il cartaceo

Scontrino Smart Epson: la soluzione digitale parificata al tradizionale scontrino cartaceo, offre praticità e sostenibilità

Scontrino Smart è sintesi di praticità, convenienza e sostenibilità. È lo scontrino digitale del tutto parificato a quello cartaceo che si può ottenere tramite il Registratore Telematico Epson: uno strumento assolutamente rivoluzionario che Epson, pioniera dell’innovazione, ha messo a disposizione di esercenti e consumatori già dal 2021, per un mondo retail e hospitality che è sempre più digitalizzato. Questa soluzione offre un grande vantaggio sia agli esercenti che ai loro clienti, che non hanno più alcuna necessità di avere e conservare anche la copia cartacea: lo Scontrino Smart Epson è infatti equiparato agli scontrini di carta e potrà quindi essere regolarmente utilizzato in tutti i casi in cui richiesto come prova di acquisto.

Scegliendo questa soluzione l’esercente può ottenere grandi benefici: primo tra tutti, può stampare di meno, risparmiando quindi energia e carta, con costi di gestione minori rispetto a quelli che comporta il sistema tradizionale, l’eliminazione della carta chimica impiegata oggi per gli scontrini fisici, una carta che contiene il bisfenolo, sostanza plastica e inquinante che non è riciclabile e che va quindi smaltita nei rifiuti indifferenziati e una continuità operativa garantita, senza la preoccupazione di dover cambiare il rotolo. Ma soprattutto può attivare per i clienti un servizio in più, offrendo anche sconti, promozioni e offerte personalizzate.

I vantaggi per il cliente sono diversi ed evidenti: la libertà di ricevere lo scontrino come preferiscono, via e-mail, SMS, tessera di loyalty, NFC o QR Code, nessuna registrazione obbligatoria per godere di tutte le funzionalità di Scontrino Smart, con garanzia assicurata della propria privacy, massima praticità dell'archiviare e conservare i propri scontrini.