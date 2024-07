Retailinnovations – BPI: un’oasi urbana? No, una banca

In Portogallo BPI (Caixa Bank) ha rivoluzionato il concept classico di banca, con eventi e vendita prodotti non bancari a fianco di quelli tradizionali

Con l’obiettivo di creare, nel 1981, una rete innovativa di filiali dedicate ai servizi bancari, BPI, banca parte del gruppo Caixa Bank, è diventata, nel tempo, una delle banche leader del Portogallo, fortemente orientata alla customer centricity e vincitrice di numerosi premi.

Per rafforzare questo posizionamento, l’azienda ha deciso di aprire nel 2023 un flagship, definito All in One, all’interno del quale si vive un’esperienza molto diversa da quelle a cui si è abituati normalmente in una banca.

All in One BPI è stato aperto in un edificio storico ed emblematico a Lisbona, secondo un progetto di design che ha integrato la modernità con elementi tradizionali. Il nuovo flagship combina, inoltre, l’offerta di un servizio attento e personalizzato con la flessibilità e il comfort offerti dalle tecnologie più innovative, cercando di soddisfare le esigenze dei clienti in modo innovativo, attraverso un’esperienza unica nelle soluzioni di credito. In quest’ottica, sono presenti schermi multimediali con i quali si possono sia effettuare simulazioni di credito sia esplorare in autonomia i vari servizi di BPI, in modo da rispondere ai bisogni di tutti i clienti, che siano privati o imprese.

A livello di layout, al piano interrato è allestita la Sala Àgora, con proiezioni a 360° che presentano il programma mensile degli eventi, che mostrano una forte attenzione ai temi della responsabilità sociale e della sostenibilità. Il flagship integra anche aree dedicate alla vendita di prodotti selezionati, dal vino ai gioielli fino alle auto Tesla.

Secondo noi di Kiki Lab, questa formula All in One BPI ridefinisce l’esperienza delle soluzioni di credito convenzionali, con una destinazione olistica e coinvolgente. Si tratta, in altre parole, di un luogo nel quale i clienti possono ottenere servizi finanziari in modo rapido ed efficiente oppure scegliere tra servizi specializzati, potendo utilizzare tecnologie in-store all’avanguardia e contando su competenze personalizzate. Tutti elementi che trasformano l’esperienza bancaria in un momento arricchente.