Retailinnovations. Petlove: dalla rete fisica all’online… e ritorno al mattone

Dai prodotti ai servizi fino all’offerta di esperienze: così Petlove conquista la fiducia dei clienti, sorprendendoli con un chiosco integrato in un parco popolare

Fondata in Brasile da un veterinario, nel 1988 Petlove apre il suo primo negozio fisico. Nel 1999 l’azienda ha lanciato la sua attività online e velocemente si è focalizzata solo sull’eCommerce fino a diventare il principale player online nel segmento degli animali domestici in Brasile, vantando un ampio portafoglio di prodotti per animali domestici, inclusi brand propri ed esclusivi.

Comprendendo la necessità di un’evoluzione particolarmente importante in questo settore, grazie anche ad alcune acquisizioni e partnership, da qualche tempo ha iniziato a proporre alla clientela servizi come il pet sitting, il pet hotel, l’assicurazione per animali domestici e l’assistenza veterinaria. Di recente, l’azienda ha deciso di ricominciare ad aprire negozi fisici, per offrire un tipo di canale complementare all’online e attirare anche il pubblico meno digitale e propenso all’eCommerce. In questo senso, un progetto molto particolare è stato il Quintal Petlove aperto nel 2022 nell’Ipirabuera, il parco più popolare di San Paolo.

Questo enorme spazio è stato attrezzato per i cani e i loro proprietari, integrato dalla presenza del chiosco Petlove. Si tratta di uno spazio dotato di strutture per l’agilità canina e comodi posti a sedere per i proprietari, che ospita anche un programma di eventi per l’approfondimento di temi legati agli animali domestici. L’obiettivo principale dell’iniziativa è fornire un ambiente sicuro e invitante affinché gli amanti degli animali domestici possano trascorrere del tempo di qualità con i loro cani, con un’attenzione al benessere sia degli animali che dei loro proprietari. Lo spazio è usufruibile gratuitamente, ma si richiede la tessera vaccinale aggiornata e che l’animale sia stato bene educato a relazionarsi con gli altri cani e con le persone.

La presenza di attrezzature per l’agilità dei cani e di installazioni instagrammabili relative agli animali domestici aggiunge un aspetto innovativo e visivamente accattivante allo spazio, rendendolo non solo funzionale, ma anche attraente. Secondo noi di Kiki Lab, le nuove frontiere del retail indicano che le strade per attirare e fidelizzare i clienti sono sempre più spesso quelle che integrano un’offerta di qualità con i servizi più graditi. Con il concept del Quintal, Petlove si dimostra capace di creare forti connessioni con i clienti, elemento importante per un retail che, fino a due anni fa, era solo un pure player online. L’altra parola chiave, oltre ai servizi, è la community e il concept si offre come punto d’incontro distintivo per i proprietari di animali domestici e i loro cani, consentendo loro di socializzare e partecipare a varie attività in uno spazio dedicato all’aria aperta.