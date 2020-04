Retailinprimalinea. CIA-Conad assicura i dipendenti

Sono state attivate più di 6mila polizze nella rete di CIA-Conad di Romagna, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, San Marino e Lombardia. La cooperativa (Commercianti Indipendenti Associati- Conad) e le società collegate hanno sottoscritto la polizza per gli oltre 500 dipendenti della sede centrale di Forlì e delle sedi territoriali, mentre i soci imprenditori della rete Conad associati hanno proceduto ad estendere a proprie spese la copertura al personale dei punti di vendita.

“È un modo concreto per inviare un piccolo ringraziamento ai nostri lavoratori, che in queste settimane sono stati in prima linea e si sono impegnati al massimo per garantire un servizio essenziale a tutta la popolazione -spiega l'Ad Luca Panzavolta-. Nonostante lo stress e il rincorrersi delle ordinanze, non sempre di facile comprensione, hanno compiuto e stanno compiendo un lavoro egregio”.

L'assicurazione proposta da Unipol e Assicoop Romagna offre ai dipendenti una copertura in caso di ricovero ospedaliero causato dal coronavirus, con una diaria giornaliera di ricovero e una diaria forfettaria per la convalescenza in seguito alle dimissioni. Vengono, inoltre, fornite assistenza, con informazioni sanitarie telefoniche e pareri medici, e prestazioni sanitarie specifiche come prenotazione di prestazioni sanitarie, trasporto dall'ospedale al domicilio, assistenza infermieristica specializzata e counseling psicologico.