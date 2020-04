Retailinprimalinea. Come Ovs risponde alla crisi con l’online

I suoi negozi sono chiusi fino a nuove disposizioni e l'azienda si fa capofila insieme ad altre di richiesta di misure in risposta allo stato di crisi. Intanto, però, Ovs risponde all'emergenza anche una serie di misure ed iniziative online.

Previste, ad esempio, delle promozioni speciali sui capi bestseller online e delle agevolazioni sulle modalità di spedizione, ovvero alcune novità per spingere sia l'eCommerce che il ritorno in negozio quando sarà possibile. In particolare:

Promo Intimo e pigiami - 20% acquistando tre capi delle collezioni uomo, donna e bambino.

DRESS YOUR BEST gallery promozionali -30% sui bestseller online

Spedizione gratuita per ordini superiori a 20 euro/ contrassegno gratuito.

Resi sempre gratuiti - 100 giorni per cambiare idea.

Per ogni acquisto online previsto un buono di 10 euro da usare sui futuri acquisti in store di almeno 40 euro.

Attivato un numero di telefono ad hoc per comunicare con l'azienda dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 17

Infine, lato relazione con i consumatori o meglio gli utenti, si punta a un nuovo tipo di intrattenimento con il format "Casa Ovs". Il progetto racconta i volti presenti dietro le quinte dell'azienda attraverso alcune interviste svolte dall'attrice Chiara Francini. La prima è con lo stilista e direttore creativo di Ovs Massimo Piombo, che mostrerà come ha reinventato il proprio quotidiano privato e lavorativo.