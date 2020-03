Retailinprimalinea. Il Gigante (Selex): il cestino per il pranzo in dono agli autisti

Solidarietà al centro di tante iniziative che coinvolgono il mondo del retail in questo momento di emergenza sanitaria da Coronavirus. Tra le categorie in prima linea anche gli autotrasportatori a cui l'insegna Il Gigante (Selex), attiva con 60 strutture in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, dedica un'iniziativa specifica a dimostrazione della gratitudine per il lavoro svolto nelle ultime settimane.

La catena rende, infatti, disponibile giornalmente e gratuitamente Un cestino per il pranzo comprensivo di due panini imbottiti, una bottiglietta d'acqua, una merendina da ritirare alla guardiola di uscita dei punti di vendita della rete dalle 12 alle 14 e fino a esaurimento scorte.

L'insegna dedica alla categoria un messaggio riportato sui volantini affissi nei punti di vendita nei quali viene effettuato il servizio: “A tutti gli autisti un profondo ringraziamento. A tutti voi, con sforzo e impegno, in questi giorni complicati, continuate a trasportare sui vostri automezzi le merci ai supermercati Il Gigante. Grazie”.

Giancarlo Panizza, fondatore e presidente de Il Gigante spiega: “Stiamo offrendo quotidianamente il nostro massimo impegno per garantire i servizi e la disponibilità dei prodotti in tutti i punti di vendita, ottemperando alle prescrizioni dei Decreti in vigore, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei clienti e dei dipendenti”.

Non è l'unica iniziativa avviata. Il Gigante, infatti, sta partecipando alla donazione di 1 milione di euro per combattere l’epidemia annunciata nei giorni scorsi da Selex, a disposizione dell’Ospedale Sacco di Milano, di ASST-Lodi, Azienda Socio Sanitaria Territoriale comprendente ospedale di Lodi e Codogno, e della Protezione Civile.