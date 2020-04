L’azienda si è attivata creando una rete di collaborazioni con diverse realtà del territorio, onlus e associazioni per supportare le famiglie più deboli in questo momento di emergenza sanitaria. Cadoro (Gruppo Sun) ha attivato, come già fatto da altre insegne, la Spesa Sospesa, ossia la spesa solidale nei propri punti di vendita di Pordenone, Montebelluna, Cornuda, Codroipo, Treviso, Lancenigo di Villorba, Mestre, San Donà di Piave, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto. Negli store è stato attrezzato uno spazio dedicato alla raccolta dei beni di prima necessità e a lunga conservazione da destinare ai più bisognosi.

‍“Laddove possibile, abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione di onlus e associazioni di volontariato con le quali già collaboriamo da tempo per altre iniziative di solidarietà -spiega l'azienda- perché la loro rete arriva in maniera puntuale e capillare alle persone che versano in difficoltà. In altri casi abbiamo attivato nuovi rapporti comunque sempre con soggetti fortemente radicati con il territorio. Gli addetti passano in tutti questi punti di vendita per il ritiro dei prodotti donati dai nostri generosi clienti, che già in altre occasioni hanno dimostrato un altruismo encomiabile”.