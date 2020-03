Retailinprimalinea. Le soluzioni di Unicoop Tirreno

Nei punti di vendita in Toscana, Lazio e Umbria, Unicoop Tirreno attua misure straordinarie per tutelare la salute di clienti e dipendenti e per far rispettare le ultime disposizioni di legge in materia Coronavirus. La cooperativa ha disposto la presenza di personale dedicato all’ingresso e all’interno dei negozi per gestire l’affluenza. Nell’area vendita sono stati posizionati totem e cartelli che elencano le regole indicate dal Ministero della Salute e le ultime norme emanate dal Governo, comunicate anche attraverso la Radio Coop.

Sono, inoltre, presenti flaconi con soluzione idroalcolica nei punti di ascolto, negli sportelli del prestito sociale, nelle parafarmacie e nello spazio ottica. In prossimità delle casse e dei banchi è stata predisposta una segnaletica orizzontale per indicare dove attendere il proprio turno.

La cooperativa, che ha ritenuto opportuno sospendere l’attività dei bar ristoranti Ricò presenti in alcuni supermercati più grandi (Roma, Livorno, Grosseto, Cecina), ha infine potenziato gli interventi di pulizia e sanificazione di carrelli, cestini, bagni clienti e bagni dipendenti, spogliatoi, casse, bilance, dispositivi Salvatempo.