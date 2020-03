Retailinprimalinea. Oasi e Tigre: domenica punti di vendita chiusi

Nelle cinque regioni di pertinenza del Gruppo Gabrielli (Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio), i punti di vendita a insegna Tigre e Oasi saranno chiusi la domenica e rimangono regolarmente aperti da lunedì a sabato.

Per garantire una situazione quanto più possibile vicina alla normalità, il Gruppo ha adottato alcune misure specifiche implementando per esempio nei punti di vendita i dispenser con soluzioni igienizzanti e salviettine per la pulizia dei carrelli. Sul pavimento dei negozi e in prossimità delle casse sono stati posizionati supporti visivi per rispettare le distanze di sicurezza.

“La nostra azienda sta rispondendo all’emergenza Covid 19 impiegando la professionalità e la responsabilità di tutti i collaboratori impiegati a vario titolo nella nostra realtà -spiega l’Ad Mauro Carbonetti-. Abbiamo armonizzato e riformulato il carico di lavoro per permettere a tutti di poter recuperare e trascorrere tempo accanto ai propri cari. Siamo in continua evoluzione, questa nuova direttiva che abbiamo adottato ha la finalità di assecondare la pressione emotiva di tutti, per mantenere alta la nostra risposta di servizio verso la comunità al pari della fiducia riposta in noi dai nostri clienti”.