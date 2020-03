Retailinprimalinea. Gruppo Gabrielli: impennata movimentazione merci

Il Gruppo Gabrielli tiene a precisare l'importanza dei centri di distribuzione che, soprattutto in questo periodo, devono affrontare una mole di lavoro non comune e che ha subìto un incremento, come sottolinea il responsabile logistica del Gruppo, Sergio Pantaloni. Ad oggi, infatti, si è registrata una media del +45% per i prodotti secchi e del + 55% per i prodotti deperibili.

“Fondamentale il ruolo svolto dagli uomini impegnati nei nostri centri di distribuzione che sono, insieme agli altri collaboratori, il cuore pulsante della nostra azienda. Oltre a quello storico di Maltignano e al nuovissimo polo di Monsampolo del Tronto -spiea l’Ad Gruppo Gabrielli Mauro Carbonetti- la logistica continua incessantemente, per mezzo della disponibilità e del lavoro dei nostri uomini, a rispondere alle direttive ministeriali e a garantire con costanza la fornitura capillare delle merci in tutti i nostri punti di vendita. Grazie ai buyer impegnati negli acquisti di merce, ai responsabili commerciali senza dimenticare, ovviamente, tutti gli operatori della logistica che lavorano a ritmi sostenuti in questi giorni nei nostri centri di smistamento della merce e ai dipendenti nei punti di vendita, oggi veri presidi di comunità”.