Retailinprimalinea Prampolini: il punto in video su orari, sicurezza e divieti merceologici

Posted by Donatella Prampolini on Wednesday, March 18, 2020

In una diretta su Facebook, che vi riportiamo sopra, la vicepresidente Confcommercio e presidente di D.It Distribuzione Italiana, Donatella Prampolini, fa il punto su diverse questioni aperte relative alla gestione, da parte della gdo, dell'emergenza coronavirus Covid-19.

Preparato, in primis, un vademecum per i protocolli da seguire nei punti di vendita che sarà distribuito tramite i canali associativi

Tema mascherine chirurgiche: chiesto aiuto a Protezione Civile per la distribuzione al più presto al personale più esposto, così come da accordo, perché "noi imprenditori non riusciamo a trovarne la giusta quantità".

Su orari e giorni d'apertura: "Si sta andando un po' in ordine sparso e ci piacerebbe una presa di posizione nazionale. Per noi apertura 24h su 24 e 7 giorni su 7, come già ribadito, non ha senso".

Altro tema caldo: l'interpretazione che alcuni Comuni stanno dando del Dcpm relativo alle merceologie che si possono vendere. Anche in questo caso la confusione, con alcuni reparti transennati di sabato e domenica, non è auspicabile. Il divieto di vendita di alcuni prodotti presenti in negozio insieme agli altri, e spesso mescolati agli stessi, non è logico, perché crea solo caos e ulteriore lunghezza di tempi alle casse.

Sulle misure per gli imprenditori nel decreto "Cura Italia", infine, c'è forte dissenso e si parla di "dotazione economica assolutamente insufficiente", con rimando a una futura dichiarazione ufficiale in merito.