Retailinprimalinea Sì della gdo a sconti sui buoni spesa per chi è in difficoltà

Il Governo chiama e il settore si conferma, come da nostro hashtag sul tema, un #retailinprimalinea. Federdistribuzione ha infatti annunciato di aderire alla richiesta del Presidente del Consiglio Conte contribuendo al sostegno delle persone più bisognose aggiungendo uno sconto ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà.

Come si legge nella nota inviata dall'organismo: "Per rendere efficace questo intervento è necessario definire modalità operative e procedure omogenee a livello nazionale, di semplice applicazione evitando un proliferare di interventi locali difficili da gestire. Per questo chiediamo l’apertura di un tavolo di lavoro con tutti i soggetti interessati per arrivare in tempi rapidi a soluzioni condivise".

Intanto, anche dalle insegne e dai loro vertici arriva conferma dell'adesione all'iniziativa, come nel caso di Despar attraverso Pippo Cannillo, presidente e Ad Maiora Srl, in un post su LinkedIn dove si legge: "Non abbiamo bisogno di pensarci su, Signor Presidente Giuseppe Conte. Rispondiamo prontamente al suo appello confermandole la disponibilità di Maiora srl - Despar Centro Sud a riconoscere uno sconto del 10% sul valore dei buoni spesa emessi dai Comuni. Pronti a fare la nostra parte affinché vada tutto bene".

Sì anche di Lidl Italia, che sottolinea: "Accogliamo prontamente la richiesta del Governo manifestando da subito la nostra piena disponibilità a prevedere uno sconto sui buoni spesa previsti per le famiglie in difficoltà economica. Noi faremo la nostra parte e ci auguriamo che questa misura sia dal punto di vista operativo di facile attuazione, con modalità condivise a livello nazionale.”

Sulla stessa scia Coop Italia: “Aderiamo alla richiesta avanzata dal Governo e siamo disponibili a incrementare con un ulteriore sconto i buoni messi a disposizione dai Comuni per le famiglie in difficoltà economica. Chiediamo l’apertura di un tavolo di lavoro con i soggetti interessati dove definire misure applicative in tempi rapidi e omogenee su tutto il territorio nazionale”.