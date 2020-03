Retailinprimalinea. Despar destina 500mila euro allo Spallanzani

I retailer continuano a sostenere gli istituti sanitari. Anche Despar ha deliberato una donazione destinando 500mila euro all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, impegnato in prima linea nel contrasto al contagio da Coronavirus.

Per concentrare tutte le proprie risorse in questa direzione, Despar ha rimandato a data da destinarsi tutte le iniziative previste per la celebrazione del 60esimo della presenza dell’insegna in Italia.

“In questo momento tutte le risorse sono importanti per supportare gli sforzi che, insieme all’intero Sistema Sanitario Nazionale, stiamo mettendo in campo per curare coloro che sono stati contagiati dal Covid-19 – dichiara Marta Branca, direttore generale dell’Istituto Spallanzani-. Il ringraziamento è anche a nome di tutti i nostri operatori impegnati in prima linea per i quali la vicinanza di realtà esterne del mondo produttivo è un segnale di grande conforto”.