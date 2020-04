Retailinprimalinea. Wycon Cosmetics supporta la Croce Rossa

L'insegna di cosmetica vuole concretizzare il sostegno alla Croce Rossa Italiana e ai volontari impegnati in questo momento di emergenza sanitaria. Per questo motivo, Wycon Cosmetics ha deciso di donare un euro, per tutto il periodo di lockdown, ad ogni ordine d’acquisto effettuato sul proprio eCommerce.

“Ho sentito la necessità di creare una connessione con le clienti della nostra community, perché ognuno di noi può fare la differenza e insieme faremo la nostra parte a sostegno dei volontari Cri in prima linea nelle ambulanze o a fianco dei medici in ospedale, così come quelli che contribuiscono a tenere aperti i comitati con tanti servizi solo apparentemente più “semplici”, ma non meno importanti -afferma Gianfranco Satta, Ad di Wycon Cosmetics-. Il modo migliore per affrontare questo momento è quello di allenare la nostra consapevolezza e resilienza per trasformare questa grande prova e uscirne più umani e pronti a rilanciare la nostra vita e quella del Paese”.