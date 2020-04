Retailinprimalinea. Zalando: una risposta poliedrica all’emergenza

Zalando si attiva su più fronti in risposta all'emergenza Covid-19. Si va dalla nuova campagna globale realizzata interamente da remoto sul fronte della comunicazione alla partnership con Ashoka sul lato dell'imprenditoria sociale.

La campagna “Together I am strong”

Zalando celebra la creatività nel tenersi in forma e praticare lo sport nonostante le circostanze attuali lanciando la sua prima campagna in remoto. Nel video adv compaiono 11 talenti offrono uno sguardo sul proprio allenamento da casa anziché in palestra.

Creata dall’agenzia Kolle Rebbe di Amburgo, la campagna riflette la nuova realtà di molti, in cui la creatività è diventata più necessaria che mai per continuare a praticare sport da casa: dalle bottiglie d'acqua usate come manubrio al telaio della porta che diventa una barra per le trazioni. Il nuovo assetto produttivo agile ha permesso di produrre rapidamente contenuti per i canali di Zalando. Il video della campagna è stato diretto in modo creativo da Stefanie Soho e le illustrazioni che accompagnano il progetto sono realizzate da Deveroe.

Lo spot, fulcro della campagna, è in onda in tv e online sui social media, così come sugli altri canali di Zalando, dal 12 aprile 2020.

La nuova collaborazione con Ashoka

Nuovo progetto di parnership tra Zalando e Ashoka, che con la sua rete mondiale di imprenditori sociali contribuirà a sviluppare soluzioni scalabili per il coronavirus. Ashoka e Zalando identificheranno e selezioneranno nello specifico 50 imprenditori sociali che lavorano su progetti rivolti in modo specifico alle sfide attuali. I team di progetto scelti riceveranno ulteriore supporto dai dipendenti di Zalando, che investiranno tempo e conoscenze sul fronte. Inoltre, Zalando presenterà i progetti sui suoi numerosi canali di comunicazione in Europa, puntando i riflettori su 30 esempi che si dimostreranno trampolini di lancio per ulteriori cambiamenti positivi.