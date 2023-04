Per raggiungere i tanti consumatori residenti nelle aree rurali del Paese, Rewe propone in Germania i Nahkauf Box con item food e non food

Nuovo concept per Rewe che in Germania sta lanciando nuove iniziative retail per raggiungere differenti target di consumatori nelle aree rurali del Paese. Il retailer tedesco, che gestisce l'insegna Penny, propone infatti Nahkauf Box, un minimarket autonomo senza addetti, aperto h24 per i sette giorni settimanali. Il primo test è stato realizzato a Pettstadt e si sviluppa su un'area di circa 40 mq con una proposta assortimentale di 700 item.

Come fare la spesa

I clienti possono accedere al negozio, cinque alla volta, utilizzando la propria carta di credito e usufruire di un'offerta che comprende prodotti alimentari e non alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche che non sono presenti in assortimento. Una volta completati gli acquisti, vanno scansionati in un self-checkout e pagati con carta. Si tratta di un concept, quindi, completamente automatizzato che dovrebbe poter servire ampie aree rurali della nazione.

La strategia di Rewe

Secondo le stime di Rewe, sono circa 8.000 i comuni tedeschi che non sono serviti da supermercati. Un'assenza che costringe molti cittadini a percorrere ampie distanze per fare la spesa. Da qui l'idea di proporre format innovativi, da collocare laddove non ci sono competitor, per assecondare le esigenze di questo ampio target di consumatori.