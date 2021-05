Risparmio Casa: Fabio Tomassini è il nuovo Ad

Il neo amministratore delegato di Risparmio Casa, insegna dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona con una rete di 120 punti di vendita, è Fabio Tomassini descritto come "motivato da una grande passione per l’innovazione".

"Risparmio Casa ha dimostrato di avere le giuste caratteristiche per consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership nel mercato e sono fiducioso di poter contribuire all’ambizioso piano, supportando tutte le persone del Gruppo” chiosa il neo Ad.

Stando a quanto sottolinea l'azienda, l'Ad "farà leva sulle competenze distintive della società e ne valorizzerà le potenzialità, focalizzando la sua attività su tre direttrici principali".

I tre ambiti di lavoro saranno: la definizione di un Piano Industriale Pluriennale; la costruzione di un’organizzazione di eccellenza, valorizzando le persone di Risparmio Casa; il consolidamento della posizione di mercato dell’azienda che punta a diventare realtà leader nel mercato italiano.

“Abbiamo fortemente voluto Fabio per la sua visione e lo stile di leadership e siamo fiduciosi che sarà in grado di valorizzare al meglio le competenze e la storia della nostra azienda" affermano Fabio e Stefano Battistelli, fondatori di Risparmio Casa.

Chi è Fabio Tomassini

Nato nel 1970, sposato e padre di due figli, ha maturato la propria esperienza professionale in Italia e all’estero, ideando e portando a termine significativi progetti di trasformazione delle aziende. Laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma, con un MBA conseguito all’Università Bocconi di Milano, negli ultimi 15 anni ha lavorato come general manager in diversi settori (sanità, trasporti, costruzioni) e in diverse fasi del ciclo di vita aziendale (start-up, quotazione, ristrutturazione aziendale, M&A).

Tra le principali aziende con cui ha collaborato si segnalano Garofalo Health Care, Italo (Ntv) e Maire Engineering (oggi Maire Tecnimont).

La precedente esperienza professionale si è sviluppata in Bain&Company, società internazionale leader della consulenza strategica. Ha inoltre collaborato per sei anni con l’Università Luiss in qualità di docente in Economia e Gestione delle Imprese.