Risparmio Casa lancia il suo portale eCommerce

Risparmio Casa, la catena dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona con oltre 100 punti di vendita sul territorio nazionale, dopo aver intrapreso già dal 2019 una profonda trasformazione in ambito digital, annuncia il lancio del portale di eCommerce shop.risparmiocasa.com.

La nuova piattaforma offrirà agli utenti un’esperienza d’acquisto con servizi quali un chat-bot virtuale per l'automazione del servizio clienti e la sottoscrizione della nuova card digitale, adatta anche al canale fisico. I consumatori potranno acquistare oltre 4000 prodotti (per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale) e ricevere tutto a casa, ma il sito continuerà ad essere sviluppato fino a raggiungere oltre 10.000 referenze in assortimento.

L’azienda compie così un ulteriore passo avanti sul fronte della digitalizzazione, con l’eCommerce che si aggiunge al sito istituzionale, recentemente potenziato con nuovi servizi e strumenti di comunicazione, come il volantino digitale e lo Store Locator, e migliorato nella user experience grazie ad un restyling e ad un design mobile first.

Tutto questo fa parte del percorso omnichannel avviato dal Gruppo, che punta a unire i canali fisico e digitale, per creare un sistema phygital capace di gestire e automatizzare le interazioni del consumatore con il brand, attraverso tutti i canali di contatto disponibili: i negozi sul territorio, il direct marketing e ora anche l’eCommerce.