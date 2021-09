Risparmio Casa propone la sua prima short collection

Nuove soluzioni di fidelizzazione vengono sperimentate da Risparmio Casa, la catena italiana specializzata in prodotti per la cura della casa e della persona, che per la prima volta propone ai suoi clienti un’attività di short collection.

L'iniziativa premierà, infatti, i consumatori più fedeli, possessori della fidelity card, che attraverso l’attività di raccolta premi a bollini potranno accedere a premi e collezioni pensate per questa operazione come le spugne da bagno Premium firmate Geneviève Lethu in cotone biologico al 100% con packaging totalmente plastic-free in carta certificata Fsc. Ogni prodotto è certificato con lo standard 100 by Oeko-Tex, un sistema unico di certificazione e controllo nel settore delle materie prime tessili, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Il progetto, chiamato Naturale Collezionare, è stato realizzato con Tcc Global società specializzata nelle campagne di loyalty marketing.

Come funziona la raccolta

La raccolta punti permetterà di ottenere 1 bollino ogni 10 euro di spesa a partire dal 25 settembre fino al 26 dicembre 2021. I clienti potranno scegliere tra asciugamani, accappatoi e accessori. Sono previste tre modalità di ritiro: bollini più contributo economico, bollini più punti della fidelity card oppure solo punti della fidelity card. Il termine ultimo per la consegna delle tessere e la richiesta premi è fissato il 16 gennaio 2022.