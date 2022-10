Risparmio Casa: una raccolta punti e una collezione con prodotti da riciclo

La nuova raccolta punti di Risparmio Casa permette di collezionare i prodotti della linea Re-Generation Smemoranda, linea di borse in materiale riciclato

Sarà attiva dal 22 ottobre 2022 al 5 febbraio 2023 la raccolta punti di Risparmio Casa che permette di collezionare i prodotti della linea Re-Generation Smemoranda, una linea di borse da lavoro e per il tempo libero, dal design esclusivo e realizzate in materiale riciclato. I possessori della carta fedeltà riceveranno un bollino ogni 10 euro di spesa. Con questa iniziativa, Risparmio Casa prosegue nell’impegno per rispondere alle esigenze dei consumatori e offrire un supporto alla loro quotidianità. Il progetto è stato realizzato con TCC Global società con 30 anni di esperienza nelle campagne di loyalty marketing e prevede il coinvolgimento dell’industria di marca, con oltre 40 brand sponsor che hanno aderito e supporteranno l’attività a livello di comunicazione omnichannel.

Com'è strutturata la raccolta punti

Per permettere ai clienti di ottenere tutti i pezzi della collezione, sono previste tre modalità di ritiro:

bollini più contributo economico

bollini più punti della fidelity card

solo punti della fidelity card.

Acquistando i prodotti sponsor, che verranno segnalati nei volantini di rete ed evidenziati sugli scaffali dei punti di vendita, inoltre, i clienti riceveranno un bollino extra per ogni pezzo acquistato. Il termine ultimo per la consegna delle tessere e la richiesta premi è fissato il 26 febbraio 2022.

I premi

Coinvolti in questa iniziativa Re-generation, in collaborazione con Smemoranda, marchio impegnato nella protezione ambientale. A disposizione dei clienti una gamma di borse leggere, pratiche e sostenibili, all’interno delle quali è riportata un’etichetta con il numero di bottiglie riciclate per produrla.