Risparmio Casa: le attività a sostegno dell’ambiente

In linea con l'obiettivo di uno sviluppo sempre più sostenibile, Risparmio Casa ha attivato una serie di iniziative a sostegno e tutela dell'ambiente. L'insegna, dopo un'attenta analisi in ottica di riduzione dell'impatto ambientale, utilizzerà solo carta riciclata per la stampa e la diffusione dei volantini promozionali degli oltre 130 punti di vendita. Inoltre, verrà ulteriormente incentivata la comunicazione digital del Gruppo grazie all’attivazione di un canale WhatsApp a cui gli utenti potranno iscriversi gratuitamente per ricevere direttamente sul proprio smartphone i volantini promozionali. Questa scelta va a potenziare le attività già sperimentate tra cui la diffusione del volantino promozionale su strumenti digitali che ha permesso a Risparmio Casa di ridurre nel 2021 di circa 4 milioni di tonnellate le proprie emissioni di Co2. L'obiettivo è di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in questo ambito.

Le dichiarazioni

“Il 2022 vuole essere un anno ricco di sfide e di obiettivi stimolanti per il Gruppo. Siamo orgogliosi di annunciare il primo importante traguardo del percorso che porterà Risparmio Casa ad essere sempre più sostenibile attraverso la riduzione significativa dei consumi aziendali e il crescente utilizzo di materiali riciclati” dichiara Stefano Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa.

“È un percorso lungo e stimolante che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi e che coinvolgerà le diverse sfere di attività che compongono il business di Risparmio Casa. La collaborazione e l’impegno dei nostri collaboratori sarà sicuramente un elemento chiave nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ottica di una crescita aziendale sempre più green” commenta Fabio Tomassini, amministratore delegato di Risparmio Casa.