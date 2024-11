Ristò presenta il nuovo look&feel dei suoi locali, aggiornando il design e l'immagine e riposizionando verso il gourmet il livello dell'offerta

Ristò, una delle storiche insegne della ristorazione commerciale free flow, sviluppatasi di conserva con le gallerie dei centri commerciali Finiper, si presenta al pubblico con una veste più moderna e gourmet elevando il brand (che fa direttamente capo a Iper La grande i). Il percorso di rinnovamento si può già vedere (e gustare) nei tre nuovi ristoranti a Seriate, al Portello di Milano e a Vittuone.

Format totalmente rivisto, progettato dallo studio AMDL CIRCLE, dell’architetto Michele De Lucchi, gli storici ristoranti di Iper La grande i presentano spazi più ariosi e funzionali e introducono il servizio di ristorazione al tavolo per offrire ai clienti un'esperienza gastronomica complessiva (food experience) nuova rispetto al format tradizionale: che si avvicina molto ai ristoranti già sperimentati da Brunelli a fianco degli iper, come il 27 ad Arese. Dopo il Ristò di Varese inaugurato lo scorso agosto, anche a Seriate, Portello e Vittuone i clienti possono trovare un’esperienza culinaria che dal mattino (Bar Caffetteria per la colazione, dolci e salati, e una cantinetta con oltre 100 etichette) fino alla sera lungo un percorso che incontra l’area dedicata ai piatti tradizionali con primi, insalate e zuppe, oltre alle ricette preparate con prodotti di stagione e provenienti dal territorio e ai corner specializzati nella selezione e preparazione al momento di carne e pesce.

Design elegante e funzionale, uso ottimizzato degli spazi e impiego di materiali naturali caratterizzano il nuovo concept dei Ristò contraddistinto anche da una palette cromatica dominata dal verde che identifica anche il nuovo logo Ristò. È un format particolarmente adatto per chi ha bisogno di pause pranzo di qualità superiore al causal food ma non troppo costose come gli stellati o i ristoranti di livello, soprattutto in un contesto cittadino e lavorativo: i nuovi Ristò presentano un accesso diretto dalle aree commerciali.

Presente nei Ristò di Seriate, Milano-Portello e Vittuone anche il corner dedicato alla cucina asiatica che propone piatti reinterpretati con tecniche innovative e l’area dedicata alla pizzeria dove i clienti possono gustare pizze, focacce e calzoni preparati da maestri pizzaioli di Iper con impasti e materie prime selezionate e cotti nel forno a legna, per un risultato fragrante e gustoso. Accessibili direttamente dall'ipermercato, le Pizzerie dei Ristò seguono gli orari del ristorante.

Il Ristò di Seriate offre nell’area carne la possibilità di degustare hamburger e nell’area pesce il Pesciugatore, la macchina professionale che consente di speziare e aromatizzare il salmone di produzione Iper. Un processo di preparazione realizzato internamente dagli esperti Iper, che sottolinea, ancora una volta, la cura e l’attenzione verso le produzioni proprie. Al Ristò di Portello una piccola area di self-service assistito con una selezione di piatti pronti, rappresenta un elemento distintivo dell’offerta. I clienti possono così esplorare la varietà di prodotti esposti in vetrina, selezionare il piatto preferito e consumarlo in un ambiente appositamente allestito.