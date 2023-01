Ristorazione. Le aperture di gennaio 2023

Gruppo Cremonini apre alla Stazione Garibaldi di Milano Billy Tacos, Roadhouse e Wagamama. La proposta 100% green di Impact food debutta a Roma mentre Percassi sbarca a Firenze con Starbucks

BILLY TACOS

Stazione Garibaldi

Milano

Data di apertura

19 gennaio 2023

Format

Il format del Gruppo Cremonini entra nello spazio ristorazione della stazione ferroviaria milanese.

Offerta

Tradizionale proposta di burritos, bowl e tacos.

IMPACT FOOD

Viale Maresciallo Pilsudski 86

Roma

Data di apertura

23 gennaio 2023

Format

Il locale si trova nel quartiere Parioli. È un fast food basato sul concetto 100% sostenibile, dal cibo plant based agli arredi. Questo primo punto di vendita è un test per avviare lo sviluppo in franchising.

Offerta

L’offerta propone panini, wraps, nuggets, insalatone, bowl e dolci come brownies, cheesecake, muffin, tiramisù e sacher, preparati con ingredienti a basso impatto ambientale e 100% vegetali. La proposta alimentare è stata con la consulenza di FunnyVeg Academy, prima scuola di cucina 100% vegetale in Italia, e con lo chef Luca Andrè.

LA CORTE DEL MAESTOSO

Via della Guerrina 98

Monza

Data di apertura

Gennaio 2023

Format

Lo spazio di ristorazione già attivo all'interno del punto di vendita Iper La grande i si arricchisce di un'area dedicata alla preparazione di piatti senza glutine.

Offerta

Il menu comprende varie portate, dall'antipasto al dolce.

ROADHOUSE

Stazione Garibaldi

Milano

Data di apertura

19 gennaio 2023

Format

Rispecchia la tradizionale formula della catena e si colloca nella food hall dove sono presenti anche altri marchi del Gruppo Cremonini.

Offerta

Il menu comprende hamburger, insalate, grigliate di carne e dolci.

STARBUCKS

Piazza della Stazione 16

Firenze

Data di apertura

12 gennaio 2023

Format

Primo locale nel capoluogo toscano per la catena gestita dal Gruppo Percassi che in questa occasione si propone come locale da asporto pensato per le esigenze di chi viaggia.

Offerta

Tipica proposta del marchio con bevande, più varietà di caffè, e food.

WAGAMAMA

Stazione Garibaldi

Milano

Data di apertura

19 gennaio 2023

Format

Si allinea alla tipica immagine dell'insegna.

Offerta

Tipica proposta di asian food.