Rizzoli Emanuelli, una maestria ittica immutata dal 1906 ai giorni nostri

Ha attraversato più di un secolo e da quel 1906 ad oggi, Rizzoli Emanuelli ha portato sulle tavole dei consumatori, un prodotto premium, frutto dello storico ma attuale motto «Ante Lucrum Nomen» che ha determinato la rotta da seguire. Così, la più antica tra tutte le realtà italiane di conserve ittiche è arrivata ai giorni nostri, forte di quella eredità che solo 5 generazioni di maestri acciugai possono vantare.

Oggi come allora Rizzoli è sinonimo di qualità, garantita da rigidi disciplinari aziendali e in primis dalla scelta delle zone dove si pescano solo le Engraulis Encrasiculus. È in mare aperto che i pescherecci di Rizzoli Emanuelli catturano le alici della migliore qualità, attraverso l’antico metodo di pesca al cerchio con l’impiego della lampara, che assicura l’integrità dei pesci e contribuisce a mantenere l’equilibrio tra risorse biologiche e attività di pesca, evitando il sovrasfruttamento delle risorse ittiche. A testimonianza di questo, Rizzoli Emanuelli è stata, nel 2016, la prima azienda produttrice di alici in Italia ad ottenere la certificazione MSC. Strategica anche la scelta di aprire una rete di unità produttive vicine al luogo di pesca che consente la lavorazione entro massimo 24h. All’arrivo del pesce fresco in fabbrica vengono effettuati i primi controlli: corretta ghiacciatura del pesce, verifica delle temperature e valutazione organolettica. Iniziano, quindi, le prime fasi di lavorazione, tutte svolte in modo totalmente manuale e da maestri salatori esperti: dopo una prima fase di pulizia ed eliminazione di alcune componenti, il pesce viene sistemato a raggiera all’interno di barili, provvisti di cartellino identificativo, a garanzia della tracciabilità di prodotto, dove resterà a maturare per almeno 4 mesi a temperatura controllata.

La bontà è questione di tempo. I lenti tempi di maturazione a temperatura controllata, il dosaggio delle presse e il costante controllo sono fasi fondamentali affinché il prodotto sia maturo: dal gusto equilibrato, dal sapore delicato e dal colore rosato della carne.

I fratelli Rizzoli fondatori di Rizzoli Emanuelli e i loro discendenti è dal lontano 1871 che curano la filettatura e l’invasettamento. Fasi completamente manuali, che richiedono la conoscenza di tecniche antiche per poter portare sulla tavola un prodotto che narra, attraverso il gusto, una tradizione immutata nel tempo.

Tante le proposte offerte da Rizzoli Emanuelli: dalle Alici in Salsa Piccante nell’iconica scatoletta dorata, alle Alici in vaso e in vaschetta differenziate per luogo di pesca a Le Fresche Alici del Mar Cantabrico, la prima linea dedicata al banco frigo.

