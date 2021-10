Rocco Giocattoli cresce a Roma

Si potenzia la presenza di Rocco Giocattoli con un punto di vendita (il quindicesimo nella Capitale) realizzato a Roma, in via di Boccea 211/222, nel cuore del quartiere Aurelio, nell’area ovest della città. Lo store si estende su una superficie di 300 mq e si sviluppa esternamente su otto vetrine retroilluminate. L'assortimento comprende 4.500 referenze tra cui articoli di brand distribuiti in esclusiva da Rocco Giocattoli come i prodotti delle linee Giocorò, Exost, YCOO e Winx Club ma anche altri marchi come Hasbro, Lego, Playmobil, Disney, Trudi e Mattel.

Tra le novità in assortimento le Super Cute, le nuove bambole dal messaggio ecologista, con super poteri legati alla natura, protagoniste anche di una serie di cartoni dal contenuto educational, con messaggi sul rispetto dell'ambiente e degli animali.

“L’evoluzione del giocattolo viaggia in parallelo con i cambiamenti tecnologici e della società -afferma Marco D’Alessandris, AD di Rocco Giocattoli-. In questi 60 anni abbiamo seguito le trasformazioni del mercato e questo spiega il motivo del nostro successo”.

1 di 3

La presenza di Rocco Giocattoli

L'azienda è presente sia online che offline con una rete vendita di negozi diretti e 200 shop in shop all’interno degli store Coin, Upim e Ovs. Il canale eCommerce è nato nel 2013.