Rom'antica a Faenza, provincia di Ravenna, è il locale n.53 di questa catena specializzata nella pizza quadrata, sviluppata da gruppo Finiper Canova

Rom'antica, il marchio specializzato nella pizza alla romana di Gruppo Finiper Canova, guidato dal fondatore Marco Brunelli, apre (1° giugno) un nuovo punto di vendita a Faenza (Ra), in Piazza del Popolo: 53° locale della catena, rientra nella strategia di espansione di Rom'antica che mira a portare la sua pizza quadrata, leggera e croccante, nei centri città e nelle gallerie dei centri commerciali, sue principali location, e un'esperienza gastronomica adatta al consumo sul posto, all'asporto e al delivery. Con l'inaugurazione a Faenza, Rom'antica estende la sua rete a 53 punti di vendita, dislocati in regioni chiave come Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Recentemente ha aperto anche un locale nel centro commerciale Le Isole di Gravellona. La catena è fortemente concentrata su Lombardia ed Emilia Romagna: solo a Milano città ha 10 punti di vendita, cui si aggiungono quelli di Carugate (Carosello) Rozzano (centro commerciale Fiordaliso), Arese (Il Centro), Basiglio, Vittuone al Destriero e Monza. A dispetto del nome (Rom'antica), la catena non è (ancora) nella capitale, patria della pizza romana, e le sue location non scendono geograficamente più in basso di Pesaro.

La scelta di Faenza come nuova destinazione riflette un obiettivo di Rom'antica: valorizzare le aree urbane ricche di storia e tradizione enogastronomica, proprio come questa città romagnola, famosa per il suo patrimonio culturale. Rom'antica a Faenza è in Piazza del Popolo, pieno centro, quindi a diretto e più immediato contatto con la clientela locale e turistica.