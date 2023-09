Rom'antica, l'insegna specializzata in pizza romana, apre nel centro di Alessandria il suo 49° locale rafforzando lo sviluppo nel Nord Italia

Il locale Rom'antica ad Alessandria (via Vochieri 1), a breve distanza da Piazza della Libertà, si aggiunge agli altri 48 esercizi distribuiti tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. È il terzo store di pizza romana che Vera apre in Piemonte, dopo i due a Torino e quello di Novara. Rom'antica è un marchio-insegna di Vera Ristorazione, società di Marco Brunelli, con una storia di 40 anni, nata con lo scopo di portare un’offerta ristorativa e un servizio di qualità all’interno di grandi luoghi d’attrazione come i centri commerciali che rimangono il mercato di riferimento per Vera. L’idea di Brunelli era, già nel 1982, di promuovere una ristorazione di livello all’interno delle gallerie (mall). Vera opera attraverso quattro canali: i ristoranti (sono 11 free flow a insegna Ristò, le 19 gelaterie con marchio CremAmore; i 22 coffee shop Portello Caffe, e poi il canale pizza, come lo chiama Mauro Ornelli, direttore generale (si veda Gdoweek 9/2021 pagg.38-40) che ora punta sul nuovo brand Rom’antica, specializzata nella pizza alla romana: sono 48 pizzerie, senza contare Alessandria che apre sabato 23 settembre. Fra le caratteristiche distintive di Rom’antica il basso contenuto di lievito, una lunga lievitazione, che contribuiscono a realizzare una pizza romana leggera e croccante, come da antica tradizione del centro Italia. L'apertura ad Alessandria conferma la direzione di sviluppo sui centri cittadini che danno la possibilità -rispetto ai centri commerciali dove pure Rom'antica è presente con ben 32 punti di vendita, cioè la stragrande maggioranza- di unire il consumo da asporto al delivery. Qualcuno si domanderà: ma cosa fa la pizza romana ad Alessandria, città rinomata per una tradizione culinaria molto affezionata ai salumi e alla carne, per non parlare dei ravioli, ma anche della focaccia dolce? Risponde Rom'antica: "Alessandria, con la sua storia millenaria e il suo patrimonio culturale, costituisce una scelta ideale per Rom’antica, che si impegna a condividere l'autenticità della sua pizza romana in teglia con gli abitanti e i visitatori della zona. Questa strada (via Vochieri, ndr), in posizione strategica e facilmente accessibile ai residenti di Alessandria e a chi arriva da altre località della regione, con il suo fascino architettonico e l'atmosfera vivace, rappresenta il luogo ideale per immergersi nell'esperienza culinaria dell'autentica pizza romana e vivere momenti di gusto da ricordare".