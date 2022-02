Rivoluzione al vertice di Rossopomodoro, il più grande marchio italiano di pizzerie: il consiglio di amministrazione di Sebeto SpA, proprietaria di Rossopomodoro, ha annunciato oggi che Roberto Colombo ha lasciato a fine gennaio la carica di amministratore delegato e presidente del Cda. Gli succede, nella carica di Ad, Nicola Saraceno, dal 1° febbraio 2022.

L'esperienza internazionale in ruoli di primo livello nei settori consumer e retail, rendono Nicola Saraceno adatto per guidare la strategia di crescita dell'azienda in Italia e all'estero. Saraceno è stato recentemente amministratore delegato di Stroili Group, la più grande catena di gioiellerie in Italia con oltre 400 punti di vendita. Ha ricoperto incarichi esecutivi in Luxottica Group (senior vice president global marketing) e Sky (operations director per l'Italia).

Roberto Colombo lascia gruppo Sebeto per coltivare e seguire altri interessi. Consegna un’azienda con Ebitda notevolmente migliorato, struttura di capitale stabilizzata, e un'estensione di partnership chiave con Grandi Stazioni Retail in Italia ed Eataly in Nord America.

"Roberto ha contribuito con la sua leadership, competenza operativa e dedizione a Rossopomodoro e ha guidato l'azienda in tempi incredibilmente difficili per il settore della ristorazione in tutto il mondo -commenta Stephen Alexander, partner di OpCapita LLP, il fondo di private equity con sede nel Regno Unito, socio di maggioranza di Sebeto-. Siamo enormemente grati per il suo servizio e gli auguriamo ogni successo. Do il benvenuto e auguro buon lavoro a Nicola Saraceno con il quale continueremo a sviluppare il marchio ed il business di Rossopomodoro".

Roberto Colombo era entrato in Sebeto come amministratore delegato proprio in seguito all'acquisizione da parte OpCapita LLp, nel 2018. Proveniva da Autogrill di cui è stato Coo-Chief operating officer.