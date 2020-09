Rossopomodoro, con Quandoo si prenota il tavolo senza fare file

La partnership tra Rossopomodoro e Quandoo (piattaforma che permette di prenotare online in oltre 18.000 ristoranti nel mondo di cui 5.000 in Italia) sta registrando buoni incrementi: il numero di prenotazioni a luglio è salito del 50% rispetto a giugno, e ad agosto è aumentato del 20% rispetto al mese precedente. Secondo Rossopomodoro (oltre 100 locali in Italia e all'estero) si tratta di performance particolarmente interessanti, soprattutto quelle di agosto, considerando il periodo di vacanza e l'ubicazione della maggior parte dei locali, nei centri città o comunque vicino a uffici.

Ad oggi, in circa 60 Rossopomodoro italiani è possibile usufruire dei benefici offerti da Quandoo. La piattaforma mette in contatto clienti e ristoranti attraverso un sistema di prenotazione facile ed intuitivo, migliorando l’esperienza degli utenti che in tutta sicurezza potranno arrivare al ristorante evitando assembramenti e file d’attesa.

I ristoranti più prenotati sono quelli di Genova (Sestri Ponente, Fiumara e Porto Antico), Rimini, Venezia San Marco, Bari Poggiofranco e Roma Largo Argentina. Quest’ultimo ha raddoppiato, ad agosto, il numero di coperti rispetto a luglio registrando un +100%. Venezia San Marco ha fatto ancora meglio: +120% di coperti durante il mese di agosto rispetto a luglio.

Prenotazioni sempre più "last minute"

Le prenotazioni sono sempre più all'ultimo minuto. Il 28% dei commensali prenota da 1 a 3 ore prima, il 15% da 3 a 6 ore prima e solo l’1,20% decide di fermare un tavolo tra i 7 e i 30 giorni precedenti alla data in cui va a mangiare fuori.

I numeri evidenziano che la prenotazione è diventata parte integrante del funzionamento di un ristorante e i riscontri positivi ricevuti nei punti di vendita Rossopomodoro, determinati dal significativo numero di prenotazioni ricevute, dimostrano che i clienti apprezzano l'integrazione con la piattaforma di Quandoo.

Attraverso il software di gestione di Quandoo si può condividere in tempo reale la disponibilità dei tavoli permettendo agli utenti di prenotare in qualsiasi momento, grazie anche alle integrazioni con Google, Facebook, Instagram, WeChat e a soluzioni di marketing digitale.

"Non c'è cosa più valida che affiancare alla tradizione la modernità -commenta Roberto Colombo, amministratore delegato Sebeto (Rossopomodoro)-. Ancora di più in questo momento storico nel quale la digitalizzazione dei servizi permette a tutti noi di vivere in modo più semplice, veloce e sicuro. Poter prenotare il proprio tavolo nel Rossopomodoro preferito tramite pochi click direttamente dal cellulare è un'iniziativa per noi oggi assolutamente necessaria: grazie a Quandoo offriamo l'opportunità di gustare la nostra pizza e i sapori di Napoli con un servizio di prenotazione digitale semplicissimo e in totale sicurezza, anticipando un nuovo modo di concepire la ristorazione, sempre più rivolto all'attenzione ai clienti".

"Siamo lieti di essere stati scelti da Rossopomodoro, la catena di pizzerie e cucina napoletana più grande a livello nazionale, per l’implementazione dei servizi di prenotazione online di pranzi e cene dei propri punti vendita in Italia -aggiunge Andrea Favarato, vice presidente Southern and Western Europe di Quandoo-. Mai come in questo periodo abbiamo capito come la digitalizzazione sia una leva importante per il settore della ristorazione. Siamo certi che la scelta di una realtà così importante possa fare da apripista anche per le altre catene del territorio".