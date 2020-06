Rossopomodoro rafforza collaborazione con Dottor Schär

Oggi sono 33 in Italia le pizzerie Rossopomodoro che prevedono nel menù pizze preparate con impasti senza glutine (Quality by Schär). La partnership con Dottor Schär si è rafforzata in questi mesi, le pizze sono preparate secondo un procedimento controllato, dalla stesura fino alla tavola. La lavorazione dell’impasto è eseguita su superfici sanificate, separate dalle altre aree di lavoro e la stesura è fatta con farina di riso, così come anche per le altre pizze. I pizzaioli utilizzano solo guanti sterili di lattice e strumenti sanificati.

Dr. Schär e Rossopomodoro lanciano per i mesi di luglio e agosto, una promozione: 1 pizza in omaggio a tutti i clienti che andranno da Rossopomodoro a mangiare la pizza gluten free. Alla cassa riceveranno un voucher che darà diritto a una pizza gratuita da consumare in qualsiasi Rossopomodoro in Italia aderente all’iniziativa.

"Quella del gluten free è una parte del nostro lavoro a cui teniamo particolarmente -commenta Roberto Colombo, Ad Sebeto SpA, titolare del marchio Rossopomodoro-. Possiamo garantire il massimo perché sono coinvolti due leader nel settore, uniti nell'offrire non solo qualità e gusto, grazie alla competenza e agli ingredienti migliori, ma anche la totale sicurezza, che è un punto chiave di questo progetto. Per ogni singolo locale Rossopomodoro vengono eseguiti regolari cicli di analisi delle pizze nei laboratori di controllo qualità di Dr. Schär. Viene fornita formazione ad hoc sulla ristorazione senza glutine, sensibilizzando e informando su cosa vuol dire cucinare in assoluta sicurezza, senza rischi di contaminazioni".

Aggiunge Werner Strobl, Ad di Dr. Schär. "In Rossopomodoro abbiamo trovato un partner che, come noi, ha l’obiettivo di offrire prodotti adeguati a persone affette da celiachia e sensibilità al glutine, pizze e piatti gluten free. In questo modo possiamo contribuire a migliorare la qualità di vita di chi deve mangiare senza glutine anche fuori casa".

Rossopomodoro offre un menù dedicato al senza glutine con circa 13 pizze tradizionali, utilizzando ingredienti campani e italiani, selezionati dall’Executive Chef Antonio Sorrentino. Dalla marinara alla margherita con mozzarella dop, pomodoro e basilico, fino alla capricciosa con pomodoro, mozzarella, funghi champignon, prosciutto cotto e carciofini, e la diavola con pomodoro Roma, mozzarella, salamino piccante e basilico. Ma la Regina è la Verace: Margherita con bufala Dop con pomodoro Roma e basilico, e in uscita dal forno: olio evo della Penisola Sorrentina.

Non mancano nel menù le pizze Gourmet”come la Rossopomodoro ai tre pomodori con provola affumicata, San Marzano Dop, Piennolo del Vesuvio Dop, datterini gialli di Battipaglia e scaglie di cacioricotta stagionato; o la Parma e Provolone Stravecchio con mozzarella in uscita dal forno: prosciutto crudo di Parma Dop 18 mesi, rucola e scaglie di provolone Auricchio Stravecchio; e la Gran Biscotto estiva con mozzarella, prosciutto cotto Gran Biscotto (Rovagnati), julienne di zucchine e cialde di grana.

ROSSOPOMODORO: i locali dove ordinare PIZZA SENZA GLUTINE QUALITY BY SCHAER

CAMPANIA

Afragola - Centro Commerciale Le Porte di Napoli - Via S. Maria La Nova 1

Salerno - Centro Maximall - via Pacinotti - Pontecagnano

Casoria - C.C. Multibit



CALABRIA

Rende - Via Guglielmo Marconi



EMILIA ROMAGNA

Rimini - Via Vespucci 48

Bologna - F.I.C.O. Eataly World



FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste - Via Riva Tommaso Gulli, 8

LAZIO

Roma - Largo di Torre Argentina 1

Roma - Piazza Montegrappa, 1

Roma - Centro commerciale Roma Est

LIGURIA

Genova - Porto Antico, Calata Molo Vecchio 16

Genova Fiumara - Via Paolo Mantovani 64/4

Genova Aeroporto - Via Pionieri e Aviatori d'Italia 223

LOMBARDIA

Bellinzago - Centro commerciale La Corte Lombarda - Via Padana Superiore 154

Gavirate - Centro commerciale Campo dei Fiori

Monza - Via Cattaneo 28

Milano Porta Romana - Viale Sabotino 19

Milano - San Babila - via Durini 28

Milano Certosa - Uci Cinema - via Giovanni Gentile 3 angolo via Stephenson

Milano San Donato S.S 415 Paullese - km. 1950

Milano - Via Molino delle Armi 47

Locate di Triulzi - Scalo Milano Citystyle

PIEMONTE

Settimo Torinese - Settimo Cielo Retail Park (anche cucina gluten free)

PUGLIA

Bari Casamassima - Via Noicattaro 2

Bari Poggiofranco - Via Caccuri 53



SICILIA

Palermo - Centro Commerciale Forum - Viale Pecoraino

Belpasso (Ct) - Centro commerciale Etnapolis

TOSCANA

Prato - Via delle Pleiadi 16

Livorno - Piazza Attias 1/3

UMBRIA

Perugia - Centro commerciale Collestrada - Via Valteria 181

VENETO

Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto 26

Padova - Via Santa Lucia, 68

VALLE D'AOSTA

Aosta - Corso Ivrea 146