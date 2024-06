Rossotono (Apulia Distribuzione): on air il nuovo spot

Un primo spot, a cui ne seguiranno altri nel corso dell'anno, per promuovere l'insegna di Apulia Distribuzione Rossotono

Un commercial musicale per raccontare in note il mondo dell'insegna Rossotono di proprietà di Apulia Distribuzione. È on air il nuovo spot, primo di una serie che verrà realizzata nel corso dell’anno, con un Jingle che viene cantato dalla testimonial d’eccezione Gaia Gentile, artista affermata e già nota per le sue performance canore nei programmi televisivi Ballando con le stelle, Speciale Festival Sanremo, La Volta Buona (Rai 1) e per la sua partecipazione all’edizione 2024 di The Voice Generation in cui ha conquistato la super finale con il team di Loredana Bertè.

Lo spot andrà in onda in alcune emittenti locali del Mezzogiorno e sarà accompagnato da un’attività dedicata sui principali social media. “Con questo nuovo spot e soprattutto con il jingle vogliamo creare una connessione unica con i nostri clienti e nel contempo dare ai nostri prodotti un’identità sonora inconfondibile. La serie di spot che andremo a sviluppare diventerà una vetrina unica per i prodotti a marchio Rossotono che stiamo incrementando sempre di più e che ormai si assestano a quasi 1000 referenze per offrire ai consumatori un’offerta di alta qualità a prezzi accessibili" commenta Michele Sgaramella, direttore commerciale di Apulia Distribuzione.

Vito Igino, responsabile marketing, aggiunge: “La progettazione di questo nuovo spot e del jingle è stata un’esperienza stimolante e che ci ha permesso di unire il nostro know-how sul marketing all’esperienza di diventare creator per realizzare uno spot eccezionale”.

Il concept e il brief del jingle e dello spot sono stati realizzati, in un’inedita collaborazione tutta pugliese, dal team marketing di Apulia Distribuzione insieme all’agenzia barese Magistro & Creativi Associati, scelta per affidamento diretto, mentre la produzione e la creatività sono state realizzate dalla società di produzione e contenuti audiovisivi Dinamo Film.