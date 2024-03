Gallery. Apulia Distribuzione (VéGé): primi store indipendenti Rossotono

Rossotono Easy e Rossotono Local sono i primi due store indipendenti dell'insegna aperti da Apulia Distribuzione dopo l'ingresso nel Gruppo VéGé

A Bitritto e a Mola di Bari, Apulia Distribuzione (entrata in VéGé) apre i primi due punti di vendita indipendenti a insegna Rossotono, brand nato nel 2017 e caratterizzato da un’offerta di qualità a prezzi accessibili con un forte focus nel settore della macelleria e della gastronomia, attraverso prodotti made in Italy certificati e valorizzazione delle filiere locali. “L’apertura dei primi due punti di vendita Rossotono rappresenta un traguardo storico per Apulia Distribuzione e conferma la validità di un marchio, ampiamente premiato dai nostri clienti, in cui abbiamo creduto profondamente e che adesso siamo orgogliosi di elevare finalmente a vera e propria insegna” commenta Michele Sgaramella, vicedirettore commerciale di Apulia Distribuzione.

Un capitolo importante per il gruppo pugliese dopo l'ingresso in VéGé che l'Ad Giorgio Santambrogio commenta così: “L’adesione da parte dell’impresa di Antonio Sgaramella a tutte le attività marketing e commerciali di Gruppo VéGé porterà ad ulteriori performance positive in tutti i loro punti di vendita. Come gruppo VéGé ci congratuliamo quindi per la crescita che sta avendo Apulia e augurandogli tutto il successo che merita saremo sempre al loro fianco per valorizzarli”.

I punti di vendita

Rossotono Easy è lo store aperto a Bitritto su un'area di 300 mq con tre casse e un'offerta di ultraprossimità. Invece a Mola di Bari lo store Rossotono Local ha il formato classico del supermercato con 600 mq di superficie e quattro casse in barriera. Entrambi dispongono di un'area freschi con ortofrutta, gastronomia, macelleria, panetteria e spazi per il grocery e il non food. Completano l'assortimento oltre 400 referenze mdd a marchio RT e Rossotono, che rappresentano il 9% di incidenza sul fatturato, con la previsione di arrivare a 1.000 referenze durante il 2024. In entrambi è disponibile il programma loyalty Speasy, piattaforma eCommerce e app loyalty per accedere a sconti e promozioni.

La presenza di Apulia Distribuzione

Il gruppo conta più di 378 punti di vendita in cinque regioni del Sud, per un totale di oltre 200.000 mq, a cui si aggiungono il format dell’ingrosso Cash&carry Tuttorisparmio con gli store di Brindisi, Lucera, Corato e Capurso. Nel 2023 Apulia Distribuzione ha registrato un fatturato pari a 930 milioni di euro e un grado di soddisfazione del cliente pari al 90%.