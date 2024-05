Rossotono (VéGé) lancia la campagna radio e tv

Nuovo spot e una campagna affissioni per promuovere l'arrivo dell'insegna Rossotono di Apulia Distribuzione (VéGé) in varie città del sud Italia

Nelle principali località di cinque regioni del sud Italia, è attiva la campagna per promuovere l'insegna Rossotono (Apulia Distribuzione-VéGé) attiva in radio e tv, dal 23 maggio, con uno spot da 25 secondi per svelare l’arrivo della nuova insegna in tutte le città presidiate da Apulia Distribuzione. “Rossotono è un nuovo punto di riferimento in cui l’alta qualità, il know how artigianale e le eccellenze locali, che valorizzano ogni territorio italiano in cui siamo presenti, saranno pienamente accessibili a tutti i consumatori per una spesa all’insegna dei sapori autentici, della bellezza e della convenienza” commenta Michele Sgaramella, direttore commerciale di Apulia Distribuzione.

La campagna

Lo spot, realizzato dall’agenzia A&B Studio di Baronissi (Sa), sarà visibile sulle principali emittenti locali del Mezzogiorno con una pianificazione annuale sull’intero Gruppo Norba comprendente TeleNorba e RadioNorba, insieme a Teledue, Canale 21, Video Calabria, Antenna Sicilia. Oltre ai canali TV gli spot in versione radio saranno on air anche su Radio Italia Anni ’60, Radio RGS e Radio Kiss Kiss. A partire da settembre 2024 lo spot approderà anche sui canali nazionali di Mediaset.

In programma anche l’affissione pubblicitaria nei centri in cui verranno aperti i supermercati Rossotono insieme a un’attività sui principali social media con l’utilizzo di una versione teaser da 7 secondi dello spot.