Sainsbury’s aprirà un supermercato senza casse a Londra

La stampa inglese annuncia la prossima apertura a Londra, in Holborn Circus, di un supermercato Sainsbury's senza casse, un negozio "pick&go" dotato di videocamere con machine learning e scaffali intelligenti. Si potrà fare la spesa semplicemente entrando, riempiendo la borsa e uscendo.

Sainsbury's senza casse

Il negozio in realtà è già aperto e funzionante, ma nella modalità pick&go è riservato solo allo staff del retailer. Serve uno smartphone, attraverso il quale in concreto avviene il check out tramite un Qr code inviato da Sainsbury's, e grazie al quale il cliente riceve la ricevuta del pagamento, entro 24 ore. Occorre iscriversi sul sito o disporre di un account Nectar.

È lo stesso quartiere scelto da Tesco per aprire il primo negozio pick & go, il mese scorso, con la tecnologia dell'azienda israeliana Trigo, mentre non è ancora noto il partner tecnologico di Sainsbury's, anche se si vocifera possa essere Amazon.

Un inconveniente rispetto alla modalità di acquisto: i prodotti prelevati da un cliente non si possono passare a un altro cliente, perché il sistema li addebiterà al primo e non al secondo. L'avvertimento è sul sito creato dal retailer per il test del negozio.

Senza casse non significa affatto che si tratti di un negozio senza personale, al contrario, lo staff è necessario sia ad assicurare il rifornimento degli scaffali che ad aiutare i clienti.