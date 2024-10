Sainsbury’s punta sull’energia green

Grazie a una nuova partnership, Sainsbury's fa un passo avanti nella strategia di sostenibilità, accelerando sull'energia green

Sainsbury's, una delle principali catene di supermercati del Regno Unito, ha firmato un contratto con Capital Dynamics per l’acquisto del 100% dell’energia elettrica prodotta dal parco eolico Pines Burn, in Scozia. Il contratto, della durata di 15 anni.

Un contributo alla transizione energetica

Il parco eolico Pines Burn, con una capacità installata di 33,6 MW, è composto da sette turbine ad alta efficienza, in grado di generare circa 92.000 megawattora (MWh) di elettricità pulita ogni anno. Questa quantità di energia è sufficiente ad alimentare più di 1,7 milioni di lampadine led o circa 3 milioni di ricariche ultra-rapide per veicoli elettrici presso le stazioni di ricarica di Sainsbury's.

Le rinnovabili per il fabbisogno di Sainsbury's

L'energia prodotta dal parco eolico di Pines Burn coprirà circa l'8% del fabbisogno energetico annuale totale di Sainsbury's nel Regno Unito. Questo risultato si inquadra nella strategia di sostenibilità dell’azienda, nota come “Plan for Better”, mirata a ridurre l'impronta di carbonio e a promuovere la protezione ambientale.

Parola al management

“Questo è il nostro ottavo parco eolico in Scozia -dice Patrick Dunne, direttore di Sainsbury's property, procurement and ev ventures-. Pines Burn rappresenta un ulteriore passo avanti verso la riduzione della nostra dipendenza dai combustibili fossili”. Il rinnovamento del parco energetico passa anche da accordi come questi. "Le partnership aziendali strutturate Dynamics -illustra Barney Coles, Managing director e co-head clean energy della società-, come quella con Sainsbury's, sono fondamentali per la crescita delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni”.

Sainsbury's e l'impegno per la sostenibilità

L’impegno di Sainsbury's verso l'energia eolica risale al 2008, quando è stata la prima catena di supermercati nel Regno Unito ad acquistare direttamente elettricità da fonti rinnovabili per alimentare le proprie attività. Il nuovo accordo si inserisce in continuità nell'impegno di Sainsbury's per la transizione verso un futuro energetico più sostenibile.