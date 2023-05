Sostenibilità, qualità e convenienza sono i temi salienti dei premi "International Salute to Excellence Awards" 2023 della PLMA

In occasione degli "International Salute to Excellence Awards" 2023, nella cornice della PLMA di Amsterdam, sono stati 39 i distributori di 20 paesi premiati per l'innovazione, lo sviluppo di nuovi prodotti e la qualità nel settore del marchio del distributore. "I prodotti presentati evidenziano la convenienza senza rinunciare alla qualità -ha dichiarato Peggy Davies, presidente della PLMA-. Ad esempio, gli alimenti biologici sono stati proposti ai prezzi degli equivalenti non biologici, rendendo i cibi biologici accessibili a tutti".

"La sostenibilità è una tendenza importante trainata dai distributori e i marchi dei distributori stanno intraprendendo azioni concrete", ha commentato uno dei giudici.

I distributori di Germania e Italia hanno ottenuto 15 premi, seguiti dai Paesi Bassi con 12 premi. La Danimarca ha conquistato otto premi, mentre i distributori di Irlanda e Spagna hanno portato a casa sette premi ciascuno. I distributori francesi hanno ricevuto sei premi. I restanti 31 premi sono andati a distributori di Portogallo, Regno Unito, Scandinavia, Europa orientale, Turchia, Cina e Sudafrica.

In Germania, il gruppo REWE, comprendente Penny, ha vinto sette premi, tra cui tre per prodotti alimentari vegani. La catena di drugstore tedesca Dirk Rossmann ha ricevuto sei riconoscimenti nelle categorie non alimentari di prodotti per neonati e per la salute e la bellezza. Nei Paesi Bassi, ALDI, premiato nella categoria indulgence, e A.S.Watson, proprietario della catena di drugstore Kruidvat, premiato nella categoria cura personale, hanno ottenuto entrambi cinque riconoscimenti. In Irlanda, Musgrave Retail Partners ha ricevuto sette premi per la sua gamma premium di alimenti per la famiglia. I premi andati alla Francia sono stati vinti da Carrefour per i cosmetici solidi, da Auchan per l'innovazione nei prodotti per la pulizia della casa e da Monoprix per un'insalata vegetale fresca. In Spagna, EROSKI e Consum si sono spartiti sette premi incentrati, tra l'altro, sui prodotti alimentari mediterranei. I cinque riconoscimenti ottenuti dalla Turchia sono andati a CarrefourSA per i prodotti alimentari biologici e a Migros Ticaret nella categoria benessere. Nel Regno Unito, Marks & Spencer ha vinto tre premi, tutti per prodotti non alimentari sostenibili. In Sudafrica, Woolworths ha portato a casa cinque premi, ad esempio per i suoi innovativi prodotti per animali domestici.

I premi conferiti all'Italia

Nel nostro Paese sono state premiate le insegne Coop Italia, Crai, Md e Vega Società Cooperativa. Md ha ricevuto sei premi per la sua gamma di cibi italiani autentici con una storia, mentre Coop Italia ha ricevuto complessivamente quattro premi, tra cui uno per un'innovativa crema spalmabile salata. Nelle categorie alimentari, tra i prodotti italiani premiati spiccano le gustose acciughe La Rosa dei Gusti in vermut di Crai.

Gli altri vincitori premiati:

ALDI (Belgio),

Auchan (Francia),

Axfood/Dagab Purchasing & Logistics (Svezia),

CarrefourSA (Turchia),

Consum Coop.V. (Spagna),

Coop (Danimarca),

Coop Italia (Italia),

COOP Jednota (Slovacchia),

Coop Norge SA (Norvegia),

Coop Trading (Danimarca),

CRAI Secom (Italia),

Dagrofa (Danimarca),

Despar (Italia),

EROSKI (Spagna),

Etos (Paesi Bassi),

EVA (RUSH LLC) (Ucraina),

GLOBUS Markthallen Holding (Germania),

Hangzhou Miaomanfen E-commerce (Cina),

MD S.p.A. (Italia),

METRO Commerce Group (Cina),

Modelo Continente Hipermercados,

SA (Portogallo),

Monoprix (Francia),

Pingo Doce Distribuição Alimentar (Portogallo),

REMA 1000 (Danimarca),

REMA 1000 (Norvegia),

Rohlik Group (Repubblica Ceca),

Salling Group (Danimarca), S

HIZU Group (Cina),

SOK (Finlandia),

Sopharma Trading (Bulgaria),

Vega Società Cooperativa (Italia)

Le tendenze evidenziate dal concorso della PLMA di quest'anno

Dall'analisi dei prodotti presentati sono emersi alcuni dati significativi:

La sostenibilità continua ad essere una priorità assoluta . Nelle categorie non alimentari prevalgono i materiali 100% riciclabili e riciclati, anche per gli erogatori spray, con contenuto ecocompatibile. Un approccio condiviso riguarda l'impiego di mono-materiali e la riduzione della plastica e degli imballaggi, con il conseguente risparmio di tonnellate di materiali di imballaggio. Sono stati presentati imballaggi di carta con elevate proprietà barriera, che li rendono adatti a un maggior numero di prodotti alimentari e non alimentari.

. Nelle categorie non alimentari prevalgono i materiali 100% riciclabili e riciclati, anche per gli erogatori spray, con contenuto ecocompatibile. Un approccio condiviso riguarda l'impiego di mono-materiali e la riduzione della plastica e degli imballaggi, con il conseguente risparmio di tonnellate di materiali di imballaggio. Sono stati presentati imballaggi di carta con elevate proprietà barriera, che li rendono adatti a un maggior numero di prodotti alimentari e non alimentari. Il marchio del distributore sta conquistando diverse nicchie di mercato . Ne sono alcuni esempi la crema lenitiva post tatuaggio, il correttore per ridurre le macchie della pelle, i semplici scaldapiedi, il detersivo per bucato per indumenti bianchi e programmi di lavaggio a basse temperature, nuovi prodotti per l'igiene femminile e l'umanizzazione degli alimenti per animali domestici.

. Ne sono alcuni esempi la crema lenitiva post tatuaggio, il correttore per ridurre le macchie della pelle, i semplici scaldapiedi, il detersivo per bucato per indumenti bianchi e programmi di lavaggio a basse temperature, nuovi prodotti per l'igiene femminile e l'umanizzazione degli alimenti per animali domestici. Sane delizie per il palato, approvvigionamento locale e processi di produzione creativi che utilizzano l'acqua di mare.

Prodotti autentici con certificazione DOP/IGP , ingredienti DOP/IGP e prodotti con una storia.

, ingredienti DOP/IGP e prodotti con una storia. Nuovi sapori e sviluppi , quali frullato di zucca con spezie, mojito analcolico, yogurt greco gelato, pasta secca al tartufo, crema di acciughe spalmabile, cracker a basso contenuto di carboidrati, cioccolato al cappuccino, caramelle al gusto di cheesecake alla fragola, gelato al cannolo.

, quali frullato di zucca con spezie, mojito analcolico, yogurt greco gelato, pasta secca al tartufo, crema di acciughe spalmabile, cracker a basso contenuto di carboidrati, cioccolato al cappuccino, caramelle al gusto di cheesecake alla fragola, gelato al cannolo. Gli alimenti di origine vegetale sono sempre più diffusi e offrono alta qualità unita a sapori e abbinamenti interessanti, come la salsiccia al curry e il salmone di origine vegetale.

"Abbiamo visto il meglio dell'innovazione e della qualità nel marchio del distributore -ha affermato Leonique White, responsabile Trade & Retail Relations della PLMA-. Quello che i distributori e i fornitori hanno sviluppato l'anno scorso è davvero sorprendente."