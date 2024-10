Sam's Club è l'insegna storica di Walmart per gli wholesale club. Un canale destinato a diventare frictionless molto presto, a partire dalle aree casse

Sam’s Club è pronto a fare il prossimo passo nel checkout con il lancio di un nuovo punto di vendita privo di area casse nella periferia di Dallas (Texas). Un numero crescente di clienti dei Club Sam's utilizzano la app Scan&Go, che permette di leggere i codici dei prodotti e pagarli senza dover passare poi dalla barriera casse. Il livello di utilizzo di Scan & Go è il 30%, come ha precisato Chris Nicholas, ceo e presidente.

I clienti useranno Scan & Go in forma esclusiva nel club di Grapevine, Texas, di cui è imminente l'apertura (17 ottobre). Lo spazio che sarebbe stato riservato al checkout, ospiterà solo offerte online come l'albero di Natale alto tre metri e mezzo. I membri del club leggeranno i QR code per i prodotti nel punto di vendita o potranno cercali nella app Sam's. Non mancherà spazio aggiuntivo per organizzare i prodotti ordinati e destinato al prelievo/ritiro (pick up) o alla consegna a domicilio.

Sam’s Club, uffici centrali a Bentonville, Arkansas, sta affinando il suo approccio tech a vantaggio di utilizzatori e dipendenti. I suoi magazzini, che sono in sostanza dei punti di vendita aperti al pubblico purché dotato di tessera, sono tutti dotati di una tecnologia sufficiente a gestire 23 milioni di immagini giornaliere relative allo stock. Il sistema si collega ai device personali dei dipendente per suggerire loro qual è l'attività da svolgere nel punto di vendita disponibile.