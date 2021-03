Samsung: Bruno Marnati è il nuovo vice president audio video

Per accrescere ulteriormente la posizione di Samsung sul mercato italiano, consolidando la leadership nel settore tv e per rinnovare la propria capacità di innovare con tecnologie sempre più all’avanguardia, l'azienda ha nominato Bruno Marnati nel ruolo di vice president della divisione audio video di Samsung Electronics Italia.

Il manager avrà la responsabilità di sviluppare e sostenere la crescita dell’azienda sia in termini di market share sia di innovazione dell’intero comparto. Con questo ruolo, Marnati continua nel suo percorso professionale iniziato in Samsung nel 2007. “Sono orgoglioso di essere alla guida del business audio video in un periodo in cui il ruolo della tecnologia si è trasformato, diventando sempre più fondamentale e polifunzionale, spaziando dall’intrattenimento, al lavoro e studio al fitness e benessere personale -commenta Bruno Marnati-. Il 2021 sarà un anno strategico in cui si consolideranno nuove abitudini dei consumatori, e grazie a tv di ultima generazione e funzionalità ancora più evolute e smart, affronteremo la sfida dello switch off, dove saremo in prima linea per accompagnare gli italiani nel passaggio al nuovo standard con iniziative dedicate”.

Il neo vice president intende, quindi, consolidare il trend positivo degli ultimi anni. Stando ai dati pubblicati dalla società di ricerche di mercato Omdia, relativi ai ricavi del quarto trimestre 2020, “l’azienda ha riportato una quota del 31,8% della quota del mercato TV globale, conservando la maggiore quota di mercato annuale per categoria, pari al 31,9%, su tutto l’anno appena trascorso”.

Bruno Marnati intende puntare sul segmento premium e dei grandi polliciaggi grazie a tecnologie all’avanguardia e pionieristiche come Neo Qled e 8K, e dall’altro rinsaldare il ruolo dell’azienda come abilitatore dell’evoluzione tecnologica attraverso nuove categorie di prodotto, come i Lifestyle tv del brand.