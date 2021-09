Sapori&Dintorni (Conad Nord Ovest) debutta a Bologna

In una location di pregio, come l'edificio quattrocentesco dell’ex Monte di Pietà di via dell'Indipendenza a Bologna, Conad Nord Ovest ha realizzato un punto di vendita Sapori&Dintorni. "Questo punto di vendita conferma la volontà di rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori moderni e di offrire un’esperienza di acquisto che coniuga tradizione, qualità e convenienza -afferma il direttore generale di Conad Nord Ovest Adamo Ascari-. Valorizzare le eccellenze locali e far crescere la cultura della qualità e del rispetto delle tradizioni sono elementi chiave della nostra strategia: essere realtà attiva e sinergica al servizio e per lo sviluppo del territorio. Una risposta di prossimità qualificata, attenta e conveniente che produce ricadute positive sul tessuto economico locale rafforzando il rapporto con le comunità".

Questo punto di vendita si aggiunge ai 46 supermercati Conad già presenti a Bologna e provincia e ai 113 attivi in Emilia, nel territorio di competenza di Conad Nord Ovest, dove operano 80 soci.

L'edificio, situato accanto alla cattedrale di San Pietro, in pieno centro cittadino, è stato soggetto a lavori di recupero urbano e architettonico. Per la realizzazione dello store è stato sviluppato un percorso in grado di conservare integralmente l’esterno della struttura e di ripristinare la concezione originaria degli spazi per rendere leggibile il progetto storico. Mantenuti, infatti, il corridoio ottico, gli arredi e le finiture originali del Banco dei Pegni, in collaborazione con le Autorità di tutela dei Beni Storici e Culturali cittadini.

Il punto di vendita

Il format rispecchia la tipica formula dell'insegna Sapori&Dintorni con ampio spazio alle eccellenze enogastronomiche del territorio, banchi serviti e a libero servizio per l'area freschi e gli spazi dedicati alla ristorazione come l'ItalianBistrò con una proposta di specialità della tradizione italiana e del territorio bolognese ed emiliano, un dehor interno dedicato ai vari momenti della giornata dalla colazione alla cena. L'offerta comprende circa 7.000 prodotti tra cui le specialità alimentari della tradizione regionale e locale delle linee Sapori&Dintorni e Sapori&Idee, distribuite tra i reparti gastronomia, forno e pasticceria ortofrutta, carne e pesce a libero servizio con una particolare attenzione ai freschi e ai freschissimi, alla gastronomia calda e fredda e alla cantina, con oltre 360 etichette, di cui 160 del territorio emiliano. "Il nostro obiettivo è distinguerci e formulare una risposta, anche in termini di ristorazione moderna e gratificante” dichiara Juri Cervi, socio Conad Nord Ovest.

Tutti i reparti e le attrezzature sono pensati in ottica green, grazie a sistemi di modulazione dell’illuminazione con luci a led e ad impianti di refrigerazione di ultima generazione

I servizi

Il consumatore può disporre del servizio Ordina&Ritira per ordinare la spesa da casa o in ufficio da ritirare in negozio nella fascia oraria preferita. Per valorizzare al meglio i prodotti in assortimento e le produzioni locali, lo store prevede momenti di degustazione anche grazie a partnership con fornitori locali. Saranno, inoltre, sviluppate iniziative di promozione culturale e sociale attraverso varie collaborazioni come nel caso dell'Istituzione Bologna Musei che offrirà scontistiche ai clienti per l’accesso ai Musei civici della città, o come per la partnership con l’associazione no-profit Last Minute Market per favorire un’azione concreta contro lo spreco alimentare e per la promozione di un consumo più consapevole e responsabile. In questo ambito rientra il progetto Conad Nord Ovest Non c’è cibo da perdere che sarà attivato anche in questo supermercato.