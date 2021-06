Sardegna Più: restyling per i punti di vendita Coop

Il progetto di sviluppo e restyling della rete di Sardegna Più, Coop Master di Sardegna, prosegue. Lo store di Serrenti, situato in via Lenin, nell’area del Medio Campidano, riapre dopo i lavori di ristrutturazione.

Alla base della filosofia dell'insegna sull'Isola c'è la valorizzazione e il rispetto del territorio, la necessità di offrire prodotti sani, sicuri e di qualità. In linea con questi principi è stato sviluppato l'assortimento di questo negozio. Il punto di vendita di Serrenti si sviluppa su una superficie di 800 mq rivisitati in ogni spazio con un'offerta ampia che prevede in area freschi i reparti assistiti di macelleria, pescheria, gastronomia, salumeria e ortofrutta a libero servizio.

Il piano di sviluppo

Simone Perra, direttore generale di Sardegna Più srl e Supersardissimi srl, evidenzia i progetti di sviluppo e restyling della rete. “Siamo partiti con la ristrutturazione del punto di vendita di via Liri a Quartu lo scorso marzo -dice- e ora proseguiamo il nostro progetto nel rivestire i nostri negozi con i colori dei valori più importanti che tentiamo di trasmettere col nostro lavoro ai consumatori. Abbiamo lavorato anche a Serrenti per avvicinarci sempre più a un format lineare e luminoso. Le prossime tappe ci vedranno protagonisti a Serramanna (24 giugno), via Is maglias a Cagliari (1 luglio) e via Mameli sempre su Cagliari il prossimo 14 luglio”.