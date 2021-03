Sardegna Più rinnova la rete Coop

Restyling per il punto di vendita Coop di Quartu Sant'Elena, situato in via Liri, in località Santa Luria. L'azienda Sardegna Più, diventata master franchisee Coop per il territorio sardo in seguito a un accordo siglato a giugno dello scorso anno con Coop Nord Ovest, ha intrapreso un percorso di rinnovamento della rete. In questo contesto rientra la struttura appena riaperta sviluppata in un'ottica di sostenibilità.

Da giugno 2020 in poi, i punti di vendita ad insegna SupermercatiDiSardegna Coop hanno avviato un progetto di valorizzazione del territorio ma anche di promozione di un'alimentazione sana e di qualità. Questo doppio impegno si concretizza nelle scelte espositive e assortimentali del gruppo. Convenienza, etica, sicurezza sono i valori che il gruppo, in linea con la filosofia di Coop, promuove.

“Il punto di vendita di Via Liri è il primo di una serie di negozi di proprietà che entro la fine del 2021 andremo a ristrutturare, nelle more di un progetto di più ampio sviluppo che prevede anche l’apertura di nuovi siti -afferma Simone Perra, direttore generale di Sardegna Più srl e Supersardissimi srl-. Si tratta di un negozio non particolarmente dimensionato ma che ha il pregio di offrire al consumatore tutti i reparti assistiti, e, oltre a quelli tradizionali (macelleria, pescheria, gastronomia, salumeria, ortofrutta), saranno attivati entro l’estate anche i servizi di gelateria e griglieria, potendo valorizzare al meglio la vasta platea presente di fronte al negozio”.