Schär esordisce nel comparto del biologico: nasce Schär Bio

Da aprile 2020, Schär, leader in Italia negli alimenti senza glutine, è presente nel mercato del biologico con Schär BIO, una selezione di 9 referenze gluten free di alta qualità, da agricoltura biologica.

La domanda di biologico in Italia continua a crescere; ad orientare l’acquisto si rilevano molteplici fattori: ragioni salutistiche, esigenze di maggior sicurezza ed un’attenzione sempre più diffusa alla sostenibilità ambientale.

I prodotti della selezione Schär BIO rispondono a tutti questi requisiti. Le referenze sono formulate con materie prime sicure e pregiate, perché provenienti da coltivazione controllata: cereali, pseudo-cereali, frutta secca e semi, tutti senza glutine per natura, quali ad esempio avena, teff, amaranto integrale, mandorle, semi di lino. Oltre ad arricchire i prodotti di varietà di sapori, tali ingredienti apportano sostanze vitali e le importantissime fibre, utili al benessere dell’organismo. Infine, i pack sono eco-friendly: sono stati infatti utilizzati materiali riciclabili, riducendo l’utilizzo di plastica e tutti i materiali cartacei utilizzati sono certificati FSC.

L’assortimento biologico include snack, biscotti, merendine, panini e pasta, in grado di rispondere a diversi gusti ed esigenze e pensati per un consumo quotidiano, da colazione a cena e in ogni momento di pausa.

BIO Choco Bisco: biscotti biologici senza glutine con avena e cioccolato;

biscotti biologici senza glutine con avena e cioccolato; BIO Apple Bisco: biscotti biologici senza glutine con avena e mela;

biscotti biologici senza glutine con avena e mela; BIO Madeleines Classic: merendine biologiche senza glutine ;

merendine biologiche senza glutine BIO Madeleines Choco : merendine biologiche senza glutine con cioccolato ;

: merendine biologiche senza glutine con cioccolato BIO Panini Classic : panini biologici senza glutine e senza lattosio;

: panini biologici senza glutine e senza lattosio; BIO Panini Cereal: panini biologici ai cereali, senza glutine e senza lattosio;

panini biologici ai cereali, senza glutine e senza lattosio; BIO Pan Crisp Cereal: fette croccanti biologiche con cereali senza glutine e senza lattosio;

fette croccanti biologiche con cereali senza glutine e senza lattosio; BIO Spaghetti Cereal : pasta biologica ai cereali, senza glutine e senza lattosio;

: pasta biologica ai cereali, senza glutine e senza lattosio; BIO Penne Cereal: pasta biologica ai cereali, senza glutine e senza lattosio.

Tutti i prodotti sono senza conservanti, adatti per chi segue una dieta vegetariana; alcuni di questi sono adatti anche per il consumo vegano. Tutti i prodotti sono privi di frumento, incontrando le necessità di chi è allergico a tale cereale. Molti dei prodotti sono anche senza lattosio, rispondendo alle esigenze dei molti consumatori che presentano al contempo disturbi correlati al glutine ed al lattosio. Alcune referenze sono disponibili nel pratico formato monoporzione, ideale per il consumo fuori casa.