Shop e Win al centro commerciale Arca di Maggiorino Maiorana

È partito il 28 settembre il concorso Shop e Win del centro commerciale Arca di Maggiorino Maiorana, in palio la spesa per un anno

L'ipermercato del centro commerciale Arca di Capena (Roma) Iper La Spesa di Maggiorino Maiorana SpA ha lanciato il concorso Shop e Win, dal 28 settembre al 5 novembre 2023. In palio buoni sconto, prodotti e il maxi premio finale, la spesa per un anno.

La dinamica del concorso Shop e Win di Maggiorino Maiorana

Il concorso partito il 28 settembre proseguirà fino al 5 novembre con una estrazione finale prevista il 12 novembre 2023.

Coloro che in questo periodo di tempo faranno la spesa minima di 20 euro con scontrini giornalieri non cumulabili presso l'ipermercato Iper La Spesa del centro commerciale Arca di Maggiorino Maiorana, e tutti i negozi del centro, potranno vincere in due modalità:

-con l'instant win per vincere buoni sconto da spendere entro il 31 dicembre 2023 presso l'ipermercato o i negozi del centro commerciale (in base a quanto indicato sul buono), o prodotti alimentari e oggettistica.

-con l'estrazione finale del 12 novembre, in palio la "spesa per un anno" del valore di 5.200 euro da spendere entro un anno, dal 13 novembre 2023 al 13 novembre 2024 presso l'ipermercato.

Nella galleria del centro commerciale, 13.000 mq, tra i primi della provincia, con un'ampia offerta di prodotti e servizi, si trova lo stand al quale presentarsi con lo scontrino di qualsiasi negozio del centro. Il totem promotico rileva la prova d'acquisto e con un sistema casuale comunica sul monitor se il cliente ha vinto o meno. Successivamente stampa il coupon con la descrizione del premio.

In base all'importo dello scontrino, ci sono più probabilità di vincita: un tentativo fino a 39,99 euro; due tentativi fino a 59,99 euro; tre tentativi fino a79,99; quattro tentativi fino a 99,99 e cinque tentativi a partire da una spesa di 100,00 euro. Gli scontrini non sono cumulabili e vanno giocati nella stessa data d'acquisto.

Prima di giocare occorre registrarsi attraverso la tessera sanitaria, sul lettore del desk all'ingresso del centro commerciale.