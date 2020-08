Sì con te (Selex): new opening a Pescara

Si amplia la rete dell’insegna Sì con te, associata a Ce.Di. Marche Società Cooperativa (Selex Gruppo Commerciale), con uno store realizzato a Pescara su un’area di 1.200 mq, frutto di un progetto di riqualificazione di un immobile situato nel centro storico della città, in via Bologna, inutilizzato da anni. La struttura, dotata di un parcheggio riservato al piano superiore, si sviluppa in un contesto moderno, pensato per un cliente consapevole ed attento all’ambiente con nuove tecnologie per l’illuminazione, il risparmio energetico e la conservazione dei cibi deperibili, grazie ai dispositivi di brumizzazione nei reparti ortofrutta e pesce.

La tradizionale offerta dei freschi si declina in ortofrutta, gastronomia, macelleria assistita e pescheria. In assortimento, composto da oltre 10.000 articoli, trovano spazio le specialità agroalimentari del territorio, prodotti a km zero, biologici e salutistici. Presente il non food di completamento e di servizio. Il team di lavoro comprende 40 persone, residenti a Pescara e nei comuni limitrofi. Lo store è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.30.