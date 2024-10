Proteici alternativi? MartinoRossi punta su plant based e free from #sial2024

La richiesta di prodotti healthy e alto proteici trova una risposta nella gamma plant based di MartinoRossi: le novità dal Sial di Parigi

L'export per MartinoRossi interessa mercati strategici per l’azienda e in continua crescita: cumulativamente incide per circa il 40% dei ricavi. Dal Sial di Parigi, il punto sulla situazione dell’azienda, che cerca di rispondere al trend del salutismo e dell’alto proteico con prodotti a base vegetale. Non solo, nella gamma sono anche presenti prodotti senza glutine, per rispondere

L’alto proteico a base vegetale

“Abbiamo un portfolio prodotti soprattutto plant based -descrive Manuel Sirgiovanni, direttore generale di MartinoRossi-, prodotti a base di proteine di origine vegetale in trend con l'evoluzione dei consumi. Notiamo un crescente interesse del mercato verso le proteine, soprattutto vegetali, una tendenza che si sta consolidando, non è più una semplice moda, sono abitudini alimentari consolidate soprattutto tra le nuove generazioni, in particolare la generazione X”.

Al Sial di Parigi l’azienda presenta prodotti in linea con un trend di consumo in rapido sviluppo, specie per rispondere alle esigenze di sportivi e di chi pratica una dieta vegetariana, vegana o flexitariana.

Mr Beans, la crema plant based di MartinoRossi

“Come novità presentiamo la nostra crema spalmabile Mr Beans -continua Sirgiovanni-, senza soia, glutine, latte, totalmente priva di allergeni: abbiamo pensato di prepararla senza uno degli allergeni principali di tutte le creme spalmabili come la nocciola. È un prodotto a base di ceci termo-trattati e tostati, che sostituiscono le note delle nocciole tostate”.

Alternative vegan alle uova per MartinoRossi al Sial

Le alternative alle proteine di origine animale riguardano anche il mondo delle uova. “Con il nostro preparato uovo -illustra il dg- ci spostiamo nel mondo Beamy, quello dei ready meals, preparati a cui si aggiunge solo acqua. Costituiscono alternative per replicare su base plant based la carne o il ragù. In particolare, questo è un prodotto alternativo alle uova, 100% vegetale. Si presta per diverse preparazioni, dalle più frittate o uova strapazzate, alla crema pasticcera, oppure pancake. Oggi presentiamo anche pancake senza glutine, senza uova, da mangiare con la nostra crema spalmabile”.