A #Sial2024 il pane high protein di Artebianca

PanPiuma, brand di proprietà di Artebianca, ampia la gamma con il pane altoproteico con cui l’azienda prova a rispondere ai nuovi trend di consumo

Artebianca, azienda che lavora con il marchio PanPiuma, presenta al Sial 2024 di Parigi un PanPiuma con il 20% di proteine. Una referenza alternativa al pane, senza crosta e decorticata: “si tratta -la descrive Massimiliano Anzanello, amministratore delegato di Artebianca- di una referenza unica nel mercato italiano, fonte di fibre”. L’azienda presenta questo prodotto per rispondere a un consumatore sempre più alla ricerca di cibi sani, ricchi di proteine, magari vegetali.

L’export per Artebianca

La quota export incide per il business di Artebianca per circa il 10% del fatturato, anche se le aspettative sono per una crescita importante nell’arco dei prossimi cinque anni. “Per ciò che concerne il mercato francese -racconta l’ad-, siamo presenti con i nostri prodotti biologici, in quanto siamo una delle poche aziende in Europa a produrre pane senza crosta biologico. Ci siamo specializzati anche in questo in quanto Artebianca, l'azienda proprietaria del brand PanPiuma, è specialista nel pane morbido decorticato, con una gamma estremamente ampia su questa categoria merceologica”.