Sigma e Sisa (D.IT) lanciano due campagne convenienza

Due le attività lanciate da Sigma e Sisa, insegne di riferimento di D.IT-Distribuzione Italiana, per sostenere i consumi degli italiani. Le iniziative Operazione spendi meno, lanciata da Sigma, e Il vantaggio è matematico per Sisa prevedono una selezione di prodotti mdd per la spesa quotidiana a un prezzo competitivo. Ogni mese le due insegne proporranno un paniere di referenze che compongono la “spesa tipo” di ogni famiglia a un prezzo vantaggioso. A seconda del mese i panieri cambieranno composizione, ispirandosi a temi diversi: dalla convenienza quotidiana con referenze basiche ad alta rotazione e prezzo basso, all’arrivo dell’estate; dal rientro dalle vacanze al focus sui freschi. La mdd per il gruppo oggi conta in totale 1.800 referenze, cui si aggiungeranno altri 200 nuovi lanci nel corso dell’anno, e che nel 2021 ha toccato una share dell’11,5% sul totale vendite delle insegne del Gruppo.

“La marca del distributore in D.IT continua a crescere e ci attendiamo un trend positivo anche nel 2022 -spiega Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing D.IT-. Il nostro assortimento copre tutti i segmenti, dal primo prezzo al mainstream, fino alle linee gourmet, salutistiche e bio e conferma essere una proposta sempre più apprezzata dai nostri consumatori. In questo momento particolarmente difficile vogliamo dunque che le nostre mdd diventino la risposta migliore per i clienti: grande qualità ad un prezzo estremamente vantaggioso per la loro spesa quotidiana”.